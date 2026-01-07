Виктор Гичев: Трасето в Мадона ди Кампильо подхожда изключително на стила на каране на Алберт Попов

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Днес е слаломът в италианския зимен център, където участие ще запише най-добрият български алпиец.

виктор гичев трасето мадона кампильо подхожда изключително стила каране алберт попов
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Виктор Гичев ще бъде технически делегат и част от журито от страна на ФИС на слалома за Световната купа в Мадона ди Кампильо днес. Стартът ще бъде излъчен пряко по БНТ 3.

"Доста важно състезание за България, особено след успеха на Алберт Попов миналата година. Моята роля тук е като технически делегат и част от журито от страна на ФИС, така че се надявам този успех, който Аби постигна миналата година, да бъде дубъл и тази, и да има вече по-голямо българско участие, което да отпразнува неговата, надявам се, втора победа", обясни Гичев в интервю за БНТ.

"Според мен, трасето му подхожда изключително на неговия стил на каране. Подготовката на трасето и на терена също импонира на неговия стил на каране, така че мисля, че е точно това, което на него му трябваше, тъй като този сезон започна малко по-проблемно на някои състезания. Част от терените не бяха достатъчно твърди и заледени, докато тук в момента може би засега ще бъде най-доброто трасе този сезон", коментира Виктор Гичев.

Питаме го дали може да даде жокери на най-добрия ни алпиец?

"Видях се с него сутринта. Разменихме няколко приказки, тъй като те имаха тренировка. Казах му горе-долу колко килограма е плътността на снега, така че мисля, че би трябвало да е неговият ден."

Гичев даде подробности за условията в италианския зимен център.

"При нас е студено. Последните няколко година температурата е изключително подходяща. В рамките на минус 8-12 градуса варира. Организаторите са успели да направят наистина много добра подготовка на снега. Вчера и днес успяхме да се качим на състезателното трасе, много твърдо, но все още има така наречения грип, който не хлъзга ските на състезателите. Като прогноза даваха и тук сняг, но за щастие се измества с един ден и прогнозата е за снеговалеж от четвъртък нататък, което предполага да има много хубаво състезание", обясни специалистът.

"Хората са доста приповдигнати от организацията на Световната купа, така че, мисля, че както винаги ще направят много силно стезание", добави той.

Гичев пожела на Алберт Попов и на останалите ни представители в Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026 да стъпят на върха, но преди всичко да се забавляват.

"На Алберт му пожелавам да се забавлява и да постигне това, което иска и това, за което е дошъл. Естествено, че искам да чуя българския химн, тайно се надявам да го чуя. На нашите сноубордисти, които тепърва имат старт в Швейцария, също им пожелавам първо да се забавляват, тъй като това е едно от най-важните неща, когато си професионален атлет, първо да се забавляваш и да си освободен психически, за да нямаш травмиране, когато не постигнеш това, за което си дошъл. Естествено да постигнат най-добрите резултати за тях. Надявам се да успеят да докарат още квоти, тъй като в момента имаме 3 квоти за олимпийския сноуборд при мъжете. Имаме потенциал за още една, има още 6 старта, така че се надявам да участваме с пълен отбор мъже на Олимпиадата в Италия. Стискайте палци за Алберт, надявам се подкрепата да бъде от цяла България за него", завърши Виктор Гичев.

Вижте интервюто във видеото!

Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3
Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3
#Виктор Гичев # Алберт Попов

