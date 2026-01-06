БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Локомотив Авиа отпадна от турнира за Купата на CEV

Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Пловдивчани отстъпиха пред Динамо Букурещ.

ВК Локомотив Авиа
Снимка: БТА
Локомотив Авиа сложи край на участието си в Купата на CEV, след като отпадна от турнира на 1/16-финал след общ резултат 0:2 срещу румънския Динамо (Букурещ). В реванша, игран в зала „Колодрума“, „черно-белите“ отстъпиха с 1:3 (22:25, 25:21, 23:25, 22:25) и не успяха да се преборят за „Златен гейм“.

Динамо започна силно първата част, натрупвайки аванс до осем точки при 14:6, но Локомотив под ръководството на капитана Тодор Вълчев намали изоставането до само точка при 19:18. В решителните моменти обаче румънците показаха повече концентрация и затвориха гейма с 25:22.

Вторият гейм предложи равностойна битка точка за точка до 14:12 за гостите, но серия от шест поредни точки изведе Локомотив напред. Българският тим задържа преднината си и изравни резултата с атака на Кристиян Алексов – 25:21.

Третият гейм започна равностойно, но Локомотив дръпна с пет точки разлика при 19:15. Динамо обаче успя да се върне в резултата и стигна първо до геймбол при 24:23, реализирайки блокада срещу Вълчев – 25:23, което фактически реши срещата в тяхна полза.

В четвъртия гейм старши треньорът Найден Найденов смени целия титулярен състав, а Динамо се възползва и затвори мача с 25:22, класирайки се за следващия кръг на турнира.

Най-резултатен за Локомотив бе капитанът Тодор Вълчев с 13 точки, следван от Кристиян Алексов с 12.

#ВК Локомотив Авиа

