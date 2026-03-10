БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отново с час напред: На 29 март преминаваме към лятното...
Чете се за: 04:55 мин.
Спират движението по "Дунав мост" при Русе за 5...
Чете се за: 01:50 мин.
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над...
Чете се за: 05:20 мин.
Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Венислав Антов номиниран за "Диагонал на сезона“ във френското волейболно първенство

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Българският национал прави силен дебютен сезон с екипа на Туркоа

Снимка: БТА
Слушай новината

Българският волейболист Венислав Антов получи номинация за „Диагонал на сезона“ във френското волейболно първенство.

21-годишният състезател, юноша на Левски, изиграва първата си кампания във Франция, но бързо се утвърди като основна фигура в атаката на Туркоа. Тимът се намира на трето място в класирането с 18 победи от 24 изиграни мача до момента.

До този момент през сезона Антов е реализирал 475 точки, което прави средно по пет точки на гейм. Повече от него имат само двама състезатели - словенецът Ник Муянович, който води при реализаторите с 533 точки (5,61 на гейм), и полякът Давид Дулски с 477 точки (5,3 на гейм).

До края на редовния сезон във френското първенство остават още два кръга, а Туркоа вече си гарантира участие в плейофите, след като си осигури място сред най‑добрите отбори преди няколко седмици.

#френско волейболно първенство 2025/26 #Венислав Антов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
1
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
2
Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
3
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с цените на горивата?
4
"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с...
Симеон Гаспаров: В САЩ Тръмп няма голяма подкрепа за войната в Иран
5
Симеон Гаспаров: В САЩ Тръмп няма голяма подкрепа за войната в Иран
Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у нас
6
Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
3
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
6
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...

Още от: Български волейбол

Александър Николов: Пътят е дълъг след победата на Чивитанова над Тренто
Александър Николов: Пътят е дълъг след победата на Чивитанова над Тренто
Петко Петков в предаването "Зала на славата" Петко Петков в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 04:52 мин.
Мая Николова: Друго е да видиш как синовете ти играят за България Мая Николова: Друго е да видиш как синовете ти играят за България
Чете се за: 04:00 мин.
Левски и Нефтохимик постигнаха домакински победи в шампионата Левски и Нефтохимик постигнаха домакински победи в шампионата
Чете се за: 02:00 мин.
Моника Коларова: Не успяхме да се мобилизираме по най-добрия начин Моника Коларова: Не успяхме да се мобилизираме по най-добрия начин
Чете се за: 00:45 мин.
Виктория Коева: Трябва непрекъснато да играем на 100% Виктория Коева: Трябва непрекъснато да играем на 100%
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Мерки срещу спекулата: Как европейски държави се готвят за енергийния шок? Мерки срещу спекулата: Как европейски държави се готвят за енергийния шок?
Чете се за: 04:05 мин.
По света
България участва във Втората среща на върха за ядрената енергия в Париж България участва във Втората среща на върха за ядрената енергия в Париж
Чете се за: 04:50 мин.
По света
11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу Иран, обяви военният министър Пийт Хегсет 11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу Иран, обяви военният министър Пийт Хегсет
Чете се за: 04:40 мин.
По света
Надежда Нейнски: Проведохме най-мащабната операция по евакуация на...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
83 години от спасяването на българските евреи
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Отново протест с искане за отстраняването на Борислав Сарафов
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Забравена чанта в центъра на София вдигна на крак полицията (СНИМКИ)
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ