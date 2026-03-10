Венислав Антов номиниран за "Диагонал на сезона“ във френското волейболно първенство

Българският волейболист Венислав Антов получи номинация за „Диагонал на сезона“ във френското волейболно първенство.

21-годишният състезател, юноша на Левски, изиграва първата си кампания във Франция, но бързо се утвърди като основна фигура в атаката на Туркоа. Тимът се намира на трето място в класирането с 18 победи от 24 изиграни мача до момента.

До този момент през сезона Антов е реализирал 475 точки, което прави средно по пет точки на гейм. Повече от него имат само двама състезатели - словенецът Ник Муянович, който води при реализаторите с 533 точки (5,61 на гейм), и полякът Давид Дулски с 477 точки (5,3 на гейм).

До края на редовния сезон във френското първенство остават още два кръга, а Туркоа вече си гарантира участие в плейофите, след като си осигури място сред най‑добрите отбори преди няколко седмици.