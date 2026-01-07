Мартин Иванов: За пореден път показахме, че България има волейбол и много млади талантливи волейболисти

Мога да похваля абсолютно всеки един от моите съотборници. Това каза Мартин Иванов след отпадането на Локомотив Авиа от турнира за Купата на CEV. Вицешампионът на България от миналия сезон загуби с 1:3 гейма от Динамо (Букурещ) в реванша между двата тима от 1/16-финалите на надпреварата.

"Поуки могат да се извлекат доста. Най-хубавото е, че младите състезатели в нашия отбор, освен опитните, показаха характер", коментира Мартин Иванов.

"Искам да им благодаря, защото за пореден път показахме, че България има волейбол и то на международната сцена и имаме много млади талантливи волейболисти", заяви още състезателят на Локомотив Авиа пред БНТ.

