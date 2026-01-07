БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тръмп иска да купи Гренландия, но не изключва и използването на военна сила

Диана Симеонова
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Това става ясно от изявление на Белия дом

Американският президент Доналд Тръмп и екипът му обсъждат възможността да купят Гренландия. Но не изключват и използването на военна сила за придобиване на островната територия.

Това става ясно от изявление на Белия дом, в което се повтаря, че Гренландия е приоритет за националната сигурност на Съединените щати заради значението й за възпиране на американските противници в Арктика.

Изявлението идва часове след като европейските лидери излязоха със съвместна декларация в подкрепа на Дания, която се противопоставя на амбициите на Тръмп за арктическия остров. Според "Уолстрийт джърнъл", на закрита среща с американски законодатели държавният секретар Марко Рубио е заявил, че САЩ имат намерение да купят Гренландия. Дания и Гренландия са поискали среща с Рубио.

Ларс Льоке Расмусен, министър на външните работи на Дания: "През последните няколко дни разговарях с колегите си от Гренландия и се съгласихме, че изглежда е дошло времето да поискаме среща с американския ни колега, държавния секретар на САЩ. Вчера отправихме такова искане. Среща все още не е организирана и не мога да кажа кога ще се състои."

