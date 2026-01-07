Защо опасността от лавини все още се измерва само в Пирин?

Само една станция за измерване на лавинната опасност има в планините у нас. Тя се намира в Пирин, като в другите големи планини - Рила, Родопите, Витоша и Стара планина такива полигони все още няма. Как липсата на конкретни данни за лавини пречи на спасителите и рискува живота на туристите и ще има ли скоро станции и в другите планини?

На 2300 метра надморска височина под връх Тодорка се намира единственият в България полигон за измерване на лавинната опасност.

Андрей Балевски – Българска лавинна асоциация: "Данните са на ежедневен принцип за един зимен сезон, взимат между 110 и 140 измервания, като се следят десетина параметъра – каква е дебелината на снежната маса, за 24 дебелината или цикъла от буря, както сега има 4 дни наред…"

"За момента имаме само в Пирин, много са прости причините - те са финансови, липса на допълнително финансиране, тук имаме доста сериозна група доброволци, които правят тези измервания безплатно."

Актуалната информация за лавинна опасност в Пирин информира туристите и ориентира планинските спасители за най-критичните точки в планината. Тази информация често спасява животи.

Александър Весков – началник на ПСС към БЧК: "Лавинният бюлетин дава точна информация какъв е типът на снега, колко точно сняг има пресен, нещо което е много важно, когато предприемаме акции."

Снимки: Pixabay

Относно туристите, голям процент от тях са чуждестранни и те се интересуват от лавинния бюлетин, понеже в чужбина това е доста често разпространено и следейки бюлетина голяма част от хората се съобразяват с него.

Новите станции за измерване на лавинната опасност ще бъдат изградени в Рила и Витоша. Това се очаква да стане още в края на този зимен сезон.

Вижте повече в прякото включване на Али Мисанков.