Служител на варненския район “Приморски” е задържан с 1500 евро подкуп

Окръжната прокуратура във Варна привлече към наказателна отговорност служител на варненския район “Приморски”, заемащ ръководна позиция, за поискан и приет от него подкуп.

По неофициална информация това е 31-годишният Боримир Тодоров – директор на Дирекция “Обществен ред и контрол”. Той е обвинен за това, че от ноември 2025 година до март 2026 година е поискал и приел подкуп, за да упражни влияние при взимане на решение от длъжностно лице във връзка с изготвянето на разрешение за поставяне на преместваем обект в района. Той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия случая прокурор.

Тодоров е арестуван при специализирана операция, реализирана от служители на "Икономическа полиция" при ОД на МВР – Варна в края на миналата седмица. Процесуалните действия по задържането му са предприети, след като в края на февруари е получен сигнал за искания подкуп.

В хода на разследването станало ясно, че след подаване на документи за разрешение за поставяне на преместваем обект, заинтересуваното лице е получило ясни знаци, че трябва да предостави сумата от 1500 евро, ако иска преписката му да бъде придвижена в благоприятна за него посока. След като подава сигнал, парите са подготвени и предадени в началото на март, когато е задържането Тодоров.

Работата по случая продължава под ръководството на Окръжната прокуратура във Варна. Окръжният съд е определил за обвиняемия мярка "домашен арест“, но тя все още не е влязла в сила, тъй като тече срокът за протест и обжалване.