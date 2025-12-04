БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Вашингтон отложи част от санкциите за "Лукойл"

Ива Стойкова
Всичко от автора
Чете се за: 00:40 мин.
По света
САЩ издадоха общ лиценз за определени трансакции, свързани с бензиностанции на компанията, намиращи се извън Русия

вашингтон отложи част санкциите лукойл
САЩ издадоха общ лиценз за определени трансакции, свързани с бензиностанции на компанията, намиращи се извън Русия.

Сделките са разрешени до 29 април 2026 г., според информация на страницата на американското финансово министерство. Трансакциите, свързани с тези бензиностанции, са разрешени, за да не се наказват техните клиенти и доставчици, при условие че приходите не се прехвърлят в Русия, пише още в съобщението.

През октомври Вашингтон наложи санкции на „Лукойл“ като част от усилията на Вашингтон да окаже натиск върху Москва да прекрати войната в Украйна.

#война с Русия #САЩ #Лукойл

