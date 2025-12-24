БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На работа по празниците – какво заплащане ни се...
Чете се за: 02:12 мин.
Тръгвайте на път готови за зимни условия, призовават от АПИ
Чете се за: 02:02 мин.
Бъдни вечер е!
Чете се за: 03:02 мин.

България предложи доставки на мазут на Република Северна Македония

Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Целта е подпомагане на страната в условията на обявеното вчера извънредно положение

България предложи доставки на мазут на Република Северна Македония
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
По разпореждане на министър-председателя Росен Желязков министърът на енергетиката Жечо Станков извърши проверка на наличностите от мазут в България. Проверката установи, че на територията на страната има достатъчни количества мазут за нуждите на страната ни, съобщиха от правителствената пресслужба.

Въз основа на установените достатъчни количества българското правителство предложи на Република Северна Македония спешни доставки на котелно гориво (мазут) с цел подпомагане на страната в условията на обявеното вчера извънредно положение.

По разпореждане на премиера Желязков предложението бе отправено в рамките на телефонен разговор между министъра на външните работи Георг Георгиев и колегата му от Република Северна Македония Тимчо Муцунски. Българската страна заяви готовност да съдейства за осигуряването на необходимите количества при спазване на техническите и логистичните възможности.

По време на разговора бе подчертано, че предоставянето на помощта е израз на добросъседство и солидарност и е насочено към гарантиране на енергийната сигурност и стабилност в региона.

Предложението на България бе отправено след като правителството на Република Северна Македония обяви снощи извънредно положение в страната, породено от затруднения в доставките на енергоносители. Причина за ситуацията е блокадата на граничните пунктове с Република Гърция от гръцките фермери, която възпрепятства вноса на горива и суровини.

#премиерът Росен Желязков #енергийният министър Жечко Станков #Република Северна Македония #мазут

Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Дъжд и сняг, виелици и поледици по Коледа
Дъжд и сняг, виелици и поледици по Коледа
Петима пострадаха при тежка катастрофа край Владая
Петима пострадаха при тежка катастрофа край Владая
По-скъпи лекарства: Цените на някои медикаменти са се увеличили двойно
По-скъпи лекарства: Цените на някои медикаменти са се увеличили двойно
Делото за шпионаж в полза на Русия: Българската следа в аферата в Австрия
Делото за шпионаж в полза на Русия: Българската следа в аферата в...
Жълт код за значителни валежи - кога да очакваме снега?
Жълт код за значителни валежи - кога да очакваме снега?

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Либия е в тридневен траур заради самолетната катастрофа в Турция
Либия е в тридневен траур заради самолетната катастрофа в Турция
Загина началникът на щаба на либийската армия, след като частният му самолет се разби Загина началникът на щаба на либийската армия, след като частният му самолет се разби
Чете се за: 00:37 мин.
Полет на началника на щаба на либийската армия загуби радиовръзка над Анкара Полет на началника на щаба на либийската армия загуби радиовръзка над Анкара
Чете се за: 00:50 мин.
Сръбски професор ли ще е наследникът на Вучич? Сръбски професор ли ще е наследникът на Вучич?
Чете се за: 08:05 мин.
Без новогодишни празненства в Белград от съображения за сигурност Без новогодишни празненства в Белград от съображения за сигурност
Чете се за: 01:20 мин.
Гръцките фермери вдигнаха блокадите и отвориха пътищата Гръцките фермери вдигнаха блокадите и отвориха пътищата
Чете се за: 01:32 мин.

В очакване на Рождество: Християнският свят празнува Бъдни вечер
В очакване на Рождество: Християнският свят празнува Бъдни вечер
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
България предложи доставки на мазут на Република Северна Македония България предложи доставки на мазут на Република Северна Македония
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Новата версия на мирния план за Украйна Новата версия на мирния план за Украйна
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Трима души загинаха при експлозия в Москва Трима души загинаха при експлозия в Москва
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Витлеем в очакване на Рождество Христово
Чете се за: 00:37 мин.
По света
На работа по празниците – какво заплащане ни се полага?
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Либия е в тридневен траур заради самолетната катастрофа в Турция
Чете се за: 01:15 мин.
По света
По следите на Дядо Коледа
Чете се за: 00:50 мин.
По света
