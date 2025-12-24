По следите на Дядо Коледа

От НОРАД вече започнаха да следят шейната на Добрия старец
От Обединеното командване на Противовъздушната отбрана на САЩ НОРАД вече започнаха да следят шейната на Дядо Коледа.
Мисия, която американските военни изпълняват от 70 години. Първи подаръци ще получат децата в Австралия, Нова Зеландия и в някои държави от Азия.
В празничната нощ Дядо Коледа трябва да раздаде над 7 милиарда подаръка по целия свят. Това означава, че трябва да измине 510 милиона километра.
За да успее с раздаването на подаръците, Дядо Коледа трябва да посещава 390 000 домове в минута. Но придвижването му може да се следи на сайта на Командването на американската Противовъздушна отбрана.