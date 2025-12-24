БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тръгвайте на път готови за зимни условия, призовават от АПИ
Чете се за: 02:02 мин.
Бъдни вечер е!
Чете се за: 03:02 мин.

По следите на Дядо Коледа

Биляна Бонева
Всичко от автора
Чете се за: 00:47 мин.
По света
От НОРАД вече започнаха да следят шейната на Добрия старец

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
От Обединеното командване на Противовъздушната отбрана на САЩ НОРАД вече започнаха да следят шейната на Дядо Коледа.

Мисия, която американските военни изпълняват от 70 години. Първи подаръци ще получат децата в Австралия, Нова Зеландия и в някои държави от Азия.

В празничната нощ Дядо Коледа трябва да раздаде над 7 милиарда подаръка по целия свят. Това означава, че трябва да измине 510 милиона километра.

За да успее с раздаването на подаръците, Дядо Коледа трябва да посещава 390 000 домове в минута. Но придвижването му може да се следи на сайта на Командването на американската Противовъздушна отбрана.

#шейна на дядо коледа #Дядо Коледа #Норад

