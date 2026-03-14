Над 150 ретро автомобили дефилираха по улиците на Велико Търново

Над 150 автомобила с колекционерска стойност бяха изложени пред сградата на община Велико Търново и по-късно преминаха в празнично шествие през Стария град. Събитието се провежда за 15-а поредна година и е част от проявите, които предшестват празника на Велико Търново на 22 март.

Участниците представиха различни модели на емблематичния "Трабант", както и други ретро автомобили, които привлякоха вниманието на десетки жители и гости на града. Много от колите са поддържани в автентичен вид и са собственост на колекционери от различни краища на страната.

Организатор на ретро изложението е Ретро клуб „Трабант“, който традиционно събира любители на класическите автомобили и популяризира автомобилното наследство.