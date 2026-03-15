Астрономи засекоха вероятен сблъсък между две планети на 11 000 светлинни години от Земята

Астрономи смятат, че са станали свидетели на едно от най-редките явления във Вселената - сблъсък между две планети около далечна звезда. Събитието е наблюдавано на около 11 000 светлинни години от Земята около звездата Gaia20ehk и е описано в научното списание „Астрофизикъл джърнъл летърс“.

Странни промени в яркостта на звездата могат да се обяснят с постепенното сблъскване на две планети, които обикалят около нея на разстояние, сходно с това между Земята и Слънцето. Подобно явление би позволило на учените да наблюдават почти в реално време процес, който може да доведе до образуването на нова луна.

До 2016 г. Gaia20ehk е изглеждала като напълно обикновена звезда със стабилна светимост, подобно на Слънцето. При анализ на архивни наблюдения, включително данни от мисията SPHEREx на НАСА, докторантът Анастасиос „Анди“ Цанидaкис открива внезапно и хаотично поведение. Около 2021 г. яркостта на звездата рязко намалява три пъти за кратки периоди, след което започва да се колебае по начин, който не е характерен за подобен тип звезди.

Първоначалните спадове в светимостта подсказват, че обект или облак периодично преминава пред звездата и блокира част от светлината ѝ. Само с тези данни обаче учените не могат да определят дали става дума за прахов облак, звездна изригване или за по-драматично събитие като разрушаване на масивно тяло от черна дупка. Изследователите се насочват към инфрачервените наблюдения, за да открият топлинната следа на обекта, който закрива светлината.

Откритието се оказва изненадващо: в момента, когато звездата изглежда отслабва и се държи хаотично във видимия спектър, инфрачервеното ѝ излъчване рязко се увеличава. Това означава, че системата става по-гореща - материята, която закрива звездата, не е студена, а е толкова нагрята, че започва да излъчва силно в инфрачервения диапазон.

Изчисленията показват температура на облака около 900 келвина и размер, достигащ значителна част от една астрономическа единица. Изследователите стигат до заключението, че вероятно наблюдават отломки, образувани при планетарен сблъсък.

Подобни събития не са рядкост в млади планетни системи, където протопланетите често се сблъскват и сливат. Наблюдението им в реално време обаче е изключително трудно, защото орбитата на отломките трябва да премине точно пред звездата и телескопите да наблюдават явлението в подходящия момент и в различни спектрални диапазони.

Системата Gaia20ehk е особено интересна, защото напомня за водещата теория за формирането на Луната. Според нея естественият спътник на Земята се е образувал след гигантски сблъсък между младата Земя и тяло с размерите на Марс, известно като Тея, преди около 4,5 милиарда години. Ударът е изхвърлил в орбита огромно количество материал, който постепенно се е сглобил в Луната.

Очаква се бъдещият голям телескоп на обсерваторията „Вера К. Рубин“ да помогне за откриването на още подобни сблъсъци. Учените смятат, че през следващото десетилетие могат да бъдат засечени около сто такива събития.

Подобни наблюдения биха помогнали на астрономите да разберат колко рядък е бил процесът, довел до формирането на системата Земя–Луна. Ако гигантските сблъсъци в обитаемите зони са чести, планетите с големи стабилизиращи спътници може да се окажат много по-разпространени във Вселената, отколкото се смята досега

ТОП 24

Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ)
1
Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
2
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент
3
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп...
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
4
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
5
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
Движението по Е-79 между Монтана и Враца е блокирано в двете посоки край село Крапчене
6
Движението по Е-79 между Монтана и Враца е блокирано в двете посоки...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
4
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
5
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
6
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...

Още от: Любопитно

Раздават наградите "Оскар" за 98 път
Раздават наградите "Оскар" за 98 път
Разкрита ли е самоличността на Банкси? Разкрита ли е самоличността на Банкси?
Чете се за: 03:07 мин.
Над 150 ретро автомобили дефилираха по улиците на Велико Търново Над 150 ретро автомобили дефилираха по улиците на Велико Търново
Чете се за: 00:57 мин.
Отличиха с пет "Златни малинки" римейка на "Войната на световете" Отличиха с пет "Златни малинки" римейка на "Войната на световете"
Чете се за: 03:05 мин.
Щатът Орегон може да се сдоби със собствен водопад Щатът Орегон може да се сдоби със собствен водопад
Чете се за: 03:30 мин.
И топлите зими влияят на избелването на коралите в Големия бариерен риф И топлите зими влияят на избелването на коралите в Големия бариерен риф
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Тръпм изрази надежда пет държави да изпратят военни кораби в Ормузкия проток
Тръпм изрази надежда пет държави да изпратят военни кораби в...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Политически престрелки на фона на войната в Близкия изток и в навечерието на предизборната кампания Политически престрелки на фона на войната в Близкия изток и в навечерието на предизборната кампания
Чете се за: 08:10 мин.
У нас
Заради войната в Близкия изток: Отлагане на резервации и по-скъпи нощувки по родното Черноморие Заради войната в Близкия изток: Отлагане на резервации и по-скъпи нощувки по родното Черноморие
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Остава седмица до началото на предизборната кампания Остава седмица до началото на предизборната кампания
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Румен Радев заяви, че има ясна посока за разграждане на...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
На загуба: Автобусните превозвачи искат компенсации заради цените...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Над 48 млн. французи са призовани да гласуват на местните избори
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Раздават наградите "Оскар" за 98 път
Чете се за: 00:32 мин.
По света
