Събират в дигитален архив разпилените ръкописи и рисунки на Леонардо да Винчи

Две от най-значимите колекции с ръкописи и рисунки на Леонардо да Винчи бяха обединени в новата онлайн платформа „Леонардотека“, съобщават „Индипендънт“ и „Арт нюзпейпър“. За първи път от над 400 години разпръснатите ръкописи на ренесансовия гений са събрани в мащабен дигитален архив.

Проектът, разработван в продължение на десетилетие, е реализиран от музея „Галилео“ във Флоренция в партньорство с „Роял колекшън тръст“, библиотека „Амброзиана“ в Милано и библиотеката „Леонардиана“ във Винчи. Специализиран екип от изследователи на Да Винчи и дигитални експерти е работил прецизно, за да сглоби отново приблизително 3500 страници с ръкописи, които са били разглобени и разрязани на парчета в края на XVI век.

Архивът обединява 1119 листа от „Атлантическия кодекс“ – най-голямата самостоятелна колекция от писания на Да Винчи. Втората колекция включва най-значимата съществуваща сбирка от фигурални, анатомични и пейзажни скици на Да Винчи, както и негови произведения в областта на естествената история.

И двете колекции произлизат от едни и същи оригинални ръкописи, писани от Да Винчи от средата на 1470-те години до самата му смърт през 1519 г. Благодарение на проекта, днес те са обединени в общ дигитален архив, допълва „Индипендънт“.

Според създателите на проекта „Леонардотека“ ще даде на учените безпрецедентен достъп до творческия процес и научното наследство на Леонардо. Почетният президент на музея „Галилео“ проф. Паоло Галуци определи платформата като начало на „нова и изключително обещаваща ера“ в изследването на творчеството на великия италианец.