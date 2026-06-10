Как картина на Богородица с Младенеца се оказа многократно по-ценна от соченото

Картина на Богородица с Младенеца, която италианските власти дълго време смятаха за произведение от XIX век, се оказа в действителност с близо 500 години по-стара и многократно по-ценна, предаде ДПА, позовавайки се на италиански медии.

Произведението първоначално е било датирано от 1850 г. въз основа на надпис на гърба, според който е нарисувано от художника Алфонсо Марторели Фиори в Болоня. През 2020 г. италианското Министерство на културата разрешава износа на творбата за Швейцария, след като експертите я определят като произведение с ограничено художествено значение и оценяват стойността ѝ на около 38 хил. евро.

По време на последваща реставрация обаче специалисти установяват, че картината всъщност е създадена около 1350 г. от неизвестен майстор, работил в района на Парма през XIV век. Авторът е известен сред изкуствоведите като „Майстора от 1302 г.“ и му се приписват и други религиозни произведения, сред които сходно изображение на Богородица с Младенеца, съхранявано в баптистерията на Парма.

След новото датиране международни експерти значително повишават оценката на творбата. Аукционната къща „Кристис“ определя стойността ѝ на между 400 000 и 500 000 британски лири, или до около 580 000 евро.

Италианското Министерство на културата е направило опит да отмени вече издаденото разрешение за износ, но е загубило съдебния спор. Така произведението може да бъде предложено на търг в чужбина.

Случаят предизвика политически реакции в Италия. Представители на опозицията обвиниха институциите в сериозен пропуск при опазването на националното културно наследство и настояха за по-строг контрол върху експертизата и износа на произведения на изкуството, пише още ДПА.