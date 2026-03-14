Застудяване, значителна облачност и валежи през новата седмица

Утре сутринта в Източна България и по поречието на Дунав ще има ниска облачност и мъгли. В низините и котловините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури остават почти без промяна – между минус 3° и плюс 2°, а по Черноморието – до около 5–6°.

През деня температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 13° и 18°, около 15° в София. Следобед облачността постепенно ще се разкъса, мъглите ще се разсеят и в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време.

По Черноморието сутринта ще бъде мъгливо и с ниска облачност. Следобед видимостта ще се подобри и облачността ще намалее до предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, а дневните температури ще бъдат между 9° и 14°.

В планините времето ще е предимно слънчево, с умерен вятър от изток-североизток. На Алеко максималната температура ще бъде около 2°, а в Банско – около 13°.

Над Балканите също ще преобладава слънчево време, но в западните райони ще има купеста облачност и на места краткотрайни превалявания. Слаби валежи се очакват и в северната част на Пиренейския полуостров, както и над Британските острови. По-интензивни валежи и гръмотевици ще има над Апенинския полуостров и части от Средиземноморието, а в района на Алпите се очакват значителни снеговалежи.

У нас още в понеделник облачността постепенно ще се увеличава. До вторник тя ще стане предимно значителна и ще се задържи такава до четвъртък. Сутрин на места ще има условия за намалена видимост. Във вторник на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд, а в сряда и четвъртък изолирани валежи се очакват и в източните райони, като в планините ще има и превалявания от сняг. Вятърът постепенно ще се усили, а дневните температури ще се понижат. До четвъртък в цялата страна те ще бъдат около и под 10 градуса. Сутрешните температури ще се повишат слабо, но ще останат сравнително ниски за сезона.