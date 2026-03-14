Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели

Съединените щати поразиха ключовия за иранската петролна индустрия остров Харк – мястото, от където се изнасят 9 от всеки 10 барела черно злато от Ислямската република. Съобщава се, че са поразени множество военни цели, но не и енергийна инфраструктура. Този ход се приема като прекрачване на една от червените линии на Вашингтон, които вече над две седмици оставяха незасегнат острова. От Техеран обещаха да отговорят на ударите и атакуваха петролни съоръжения в Близкия изток.

Само на 24 км от бреговете на Иран – една от най-лесните мишени, която ако бъде поразена, би нанесла непоправима щета върху иранските сили и икономика. Наричат малкия коралов остров Харк "перлата в короната на иранската петролна индустрия".





За разлика от крайбрежието на Иран, тук водите са достатъчно дълбоки, за да могат на двете му пристанища да акостират огромни танкери. Остров Харк е мястото, от където се изнася 90% от иранския петрол. Основният купувач - Китай. Две седмици след началото американско-израелските удари срещу Иран, големият въпрос беше един - защо Харк остава незасегнат. До днес.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Преди секунди по мое нареждане Централното командване на Съединените щати извърши най-мощните удари в историята на Близкия изток и напълно унищожи всички военни цели на перлата в короната на Иран - остров Харг. Ние разполагаме с най-мощните оръжия на света, но от благоприличие реших да не заличавам петролната им инфраструктура."

От Централното командване на американските въоръжени сили съобщиха, че са поразени 90 военни цели, сред които системи за противовъздушна отбрана, складове за оръжия и боеприпаси, военноморска база и контролна кула на летище. Тръмп все пак остави вратата отворена и подчерта, че ако Иран пречи на плаването през Ормузкия проток, ще преразгледа решението си за остров Харг.

Според експерти, не "благоприличие", както написа американският президент, а далновидност се крие зад избора да бъде пощадена петролната инфраструктура на острова. Практическо ликвидиране на иранската петролна индустрия би означавало значителна ескалация на войната. Но би довело и до нов скок на цената на черното злато, която тази седмица надхвърли психологическата бариера от 100 долара за барел. И още – смята се, че от Вашингтон предпочитат в дългосрочен план да имат достъп до иранските петролни залежи, но при условие, че те са в ръцете на "приятелски режим" в Техеран.

Приходите от петрола от Харт са жизненоважни за Иранската Революционна Гвардия, от която обещаха мъст.

"Предупреждаваме ОАЕ, че Иран ще защити легитимното си право да отбранява суверенитета и територията си като атакува американски ракетни площадки, разположени на пристанища и други точки в емирствата", се посочва в изявление на Иранската революционна гвардия.

Само няколко часа по-късно Фуджейра – едно от най-големите петролни хранилища в Обединените арабски емирства беше поразено. Отправено е предупреждение към жителите на емирствата, че в районите на пристанища или летища не са в безопасност.

Противоречиви остават посланията на Вашингтон за това кога ще приключи войната в Иран. Преди дни Доналд Тръмп заяви, че "краят е близо" и подчерта, че на практика вече няма какво да бъде поразено. Сега отново промени позицията си.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не мога да ви кажа. Имам свое виждане по въпроса, но какво ще помогне това? Ще продължи колкото е необходимо."

Американският лидер допълни и че много държави ще изпратят военни кораби, за да поддържат отворен Ормузкия проток. Тръмп обяви, че се надява сред тях да са Китай, Франция, Великобритания и други, но засега самите те не са потвърдили.