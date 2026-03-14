Ценко Симов излезе в заслужена пенсия

След повече от четвърт век работа в спортната дирекция на БНТ, днес изпращаме в заслужена пенсия нашия колега Ценко Симов. Богатата му биография като репортер, редактор, коментатор, водещ и автор на филми, включва отразяването на множество големи спортни събития, сред които Олимпийски игри, световни и европейски първенства по футбол и волейбол.

Преди да започне журналистическата си кариера, Ценко Симов е и национален състезател по хокей на лед. Със своя опит, професионализъм и неподправеност, той оставя дълбока следа в сърцата на всички свои колеги.

Благодарим ти, Ценко!