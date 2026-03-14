Розкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Вагнеровият фестивал във фокуса на годишната среща на "Опера Европа" в Амстердам

Международен успех за българско културно събитие. Вагнеровият фестивал, който е запазена марка на Софийската опера попадна във фокуса на годишната среща на "Опера Европа", която се провежда в Амстердам.

Българският фестивал, посветен на творчеството на Вагнер, се подреди до лидери в жанра като фестивалите на Хендел, Росини, Сметана и Яначек. Всички те се провеждат в родните места на композиторите.

Музикалните експерти бяха силно впечатлени, че само за 15 години Вагнеровия фестивал в София се е превърнал в мащабно музикално събитие с интернационално значение и отзвук при това без българската столица да е родно място на композитора, на когото отдава почит.

Постиженията на фестивала бяха представени на престижния форум от академик Пламен Карталов, който е първия българин в борда на световната организация "Опера Европа".

