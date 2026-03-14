Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Чете се за: 03:25 мин.

Иво Христов: Коалиция "Прогресивна България" ще се бори за доверието на гражданите

Нека да не се поставяме в необходимостта да влизаме в дискредитиращи компромиси и коалиции, заяви той

Коалиция "Прогресивна България" се стреми към самостоятелно мнозинство, нови лица и конкретни решения на реални проблеми, без да влиза в компромисни коалиции. Така проф. Иво Христов, бивш началник на кабинета на президента Румен Радев (2017 - 2026), очерта целите и принципите на новата политическа формация в "Говори сега".

"Ние ще се борим за доверието на българските граждани, с надеждата да имаме абсолютно мнозинство от 120 гласа в парламент. Нека да не се поставяме в необходимостта да влизаме в дискредитиращи компромиси и коалиции, това зависи от гражданите. Ако не гласуват доверие на тази нова формация, значи те дефакто приемат да останат в сегашния еразъм", заяви той.

Според Христов коалицията ще представи изчерпателна политическа платформа, обхващаща различни сфери на управление.

"До дни... веднага след като се регистрират кандидатите, ще бъде обявена и платформата на "Прогресивна България". Мисля, че е нормална за такъв тип политическа заявка - подробно, по сфери", заяви той.

Поясни, че коалицията няма да се определя строго като лява или дясна, а ще се ръководи от практични решения на реални проблеми.

"Партията ще търси практични решения на реалните проблеми, без да се обременява с предварителни заявки, че е ляво или дясно. Това съвсем не значи, че няма леви и десни решения. Но в сегашната ситуация, в която левицата в Европа е в много тежко състояние, а десницата е превзела почти целия терен, да се прави заявка, че си ляв е много трудно и нереалистично. А да кажеш, че си десен, значи, че няма да правиш нищо извън конформистките решения, които се предлагат. Според мен трябва да се подхожда според случая", заяви Христов.

По думите му коалицията ще включва предимно нови лица, като се стреми да предложи свежи идеи и да възстанови общественото доверие в политическата система. Самият той не мисли да се кандидатира и няма планове да е в листите.

"Предимно нови, доколкото съм запознат. Такива, които прескачат от партия на партия, едва ли ще има", каза Христов.

Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част от консервативното семейство
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран, ръководителите се крият под земята като плъхове
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
Температурите тръгват надолу през новата седмица
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
Румен Радев заяви, че има ясна посока за разграждане на олигархичния кръг
Румен Радев заяви, че има ясна посока за разграждане на олигархичния кръг
Томислав Дончев, ГЕРБ: Политиците трябва да спорят за идеи, а не за изборни технологии
Божидар Божанов не вижда проблем с машинното гласуване, рискът е от изкуствен скандал
Цончо Ганев, "Възраждане": Трябва спешно да се вдигнат санкциите спрямо Русия по отношение на енергоизточниците
От МЕЧ предлагат таван на цените на горивата и освобождаване на държавния резерв
Николай Бериевски, БСП: В партията няма разцепление и тя тръгва в изцяло нова посока
Румен Радев заяви, че има ясна посока за разграждане на олигархичния кръг
Румен Радев заяви, че има ясна посока за разграждане на...
Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ)
Един загинал и трима пострадали при катастрофа на пътя Пазарджик – Пещера
Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп...
Република Северна Македония отбелязва годишнина от трагедията в Кочани
Как се отразява кризата с горивата на превозвачите?
Намаляват парите, които българите от чужбина изпращат на роднините си
