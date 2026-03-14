Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Чете се за: 01:10 мин.

Божидар Божанов не вижда проблем с машинното гласуване, рискът е от изкуствен скандал

Чете се за: 02:27 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов заяви, че не вижда реални проблеми с машинното гласуване на предстоящите избори, но предупреди за възможни опити за изкуствено създаване на скандал в последните дни на кампанията.

Според него твърденията за нередности в софтуера и достъпа до машините не са подкрепени с конкретни доказателства.

"За машините аз не виждам проблем и във всички тия твърдения не виждам някаква конкретика. Всички казват, че има проблем с машините, има проблеми със софтуера. Тези хора не са виждали софтуер, не са виждали код, не са виждали ключ, ама излизат на трибуната и се упражняват".

Божанов подчерта, че достъп до машините имат представители на изпълнителя и на Централната избирателна комисия. По думите му тази практика съществува от няколко поредни избори и няма индикации за реална заплаха за честността на вота. Предупреди обаче, че съществува риск, ако бъде създаден политически скандал в последния момент.

Съпредседателят на "Да, България" коментира и темата за съдебната реформа и работата на прокуратурата. Според него изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов трябва да бъде сменен, но това зависи от решенията на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

По думите му прокуратурата често държи информация и разследвания "на трупчета", което според него създава възможност за политически натиск.

"Когато прокуратурата смята, че някой е извършил нарушение, той трябва да бъде обвиняем. Ако не е – това означава, че информацията се използва като инструмент за натиск", посочи той.

По думите му партията е внесла десетки антикорупционни законопроекти в парламента, но те са били отхвърлени от сегашното мнозинство. Според него трайното решение е избор на нов Висш съдебен съвет с мнозинство от 160 депутати.

"Целта е да има 160 гласа за нов ВСС извън влиянието на този модел, за да може съдебната система да бъде реално реформирана", заяви той.

Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част от консервативното семейство
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран, ръководителите се крият под земята като плъхове
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
Температурите тръгват надолу през новата седмица
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
Цончо Ганев, "Възраждане": Трябва спешно да се вдигнат санкциите спрямо Русия по отношение на енергоизточниците
От МЕЧ предлагат таван на цените на горивата и освобождаване на държавния резерв От МЕЧ предлагат таван на цените на горивата и освобождаване на държавния резерв
Николай Бериевски, БСП: В партията няма разцепление и тя тръгва в изцяло нова посока Николай Бериевски, БСП: В партията няма разцепление и тя тръгва в изцяло нова посока
Крум Зарков: БСП е категорично против присъединяването България към инициативата на президента Тръмп Крум Зарков: БСП е категорично против присъединяването България към инициативата на президента Тръмп
Решението за "Боташ" е в ръцете на Ердоган, коментира Бойко Борисов Решението за "Боташ" е в ръцете на Ердоган, коментира Бойко Борисов
Надежда Йорданова: Смяната на и.ф. главен прокурор не е свързано с компрометираната личност на Сарафов, а със съответствие с Конституцията Надежда Йорданова: Смяната на и.ф. главен прокурор не е свързано с компрометираната личност на Сарафов, а със съответствие с Конституцията
Двама души загинаха, а други четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ)
Един загинал и трима пострадали при катастрофа на пътя Пазарджик – Пещера Един загинал и трима пострадали при катастрофа на пътя Пазарджик – Пещера
Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент
Република Северна Македония отбелязва годишнина от трагедията в Кочани
Експлозия нанесе щети на еврейско училище в Амстердам
Как се отразява кризата с горивата на превозвачите?
Намаляват парите, които българите от чужбина изпращат на роднините си
