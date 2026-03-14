На загуба: Автобусните превозвачи искат компенсации заради цените на горивата

Карина Караньотова от Карина Караньотова
У нас
Снимка: БГНЕС
Пътническите превози у нас в момента работят на загуба. Цените на билетите не са пипани от години. Заради голямото увеличение на цените на горивата компаниите ще поискат държавата да създаде механизъм те да бъдат компенсирани. Засега не се очаква повишаване на билетите за междуградските линии, нито спиране на услугата.

Горивата стигат до 1,50 евро за литър, а експертите предвиждат и увеличение до 30%.

Теодора Велева, маркетинг директор на компания за пътнически превози и екскурзии: "Може да се каже категорично, че вече работим за загуба. Повишаването на цената на горивата не се отразява на цените на билетите, тъй като този транспорт се регулира по смисъла на закона за обществените поръчки, тоест ние работим на цени, които сме заявили преди няколко години. Вярвам нито превозите, нито държавата искат тези цени да бъдат повишени."

За да не плащат повече потребителите, от пътническите превози ще поискат компенсации от държавата. Такива е имало последно в началото на войната в Украйна.

Теодора Велева, маркетинг директор на компания за пътнически превози и екскурзии: "Много се надявам, както и всички останали превозвачи, които се занимаваме с пътнически превози, да се помисли и за компенсации на превозвачите, защото всъщност цялата финансова тежест в момента е върху нас."

Николай Николов, превозвач: "Трябва да се субсидира транспорта, защото според мен нещата ще отидат на по-зле и пътниците от ден на ден стават по-малко."

Освен междуградските превозвачи, затруднения вече изпитват и таксиметровите шофьори, и те забелязват отлив на клиенти.

Славчо, таксиметров шофьор: "Много зле, първо с еврото, второ с горивата, цените…"

Атанас, таксиметров шофьор: "Хората нямат пари и няма работа, това е!"

От Съюза на международните превозвачи също предупредиха за риск от фалити в транспортния сектор. Те поскаха от държавата да приеме спешни национални механизми за компенсиране на извънредния ръст на разходите за гориво. Искат и ускорен достъп до целеви програми, гаранции и нисколихвени заеми. Настояват и действията да бъдат координирани на европейско ниво.

#високите цени на горивата #компенсации за бизнеса #автобусни превозвачи #автобусни превози #новини в Метрото

ТОП 24

НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
1
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Кои са водачите на листите на "Прогресивна България"
2
Кои са водачите на листите на "Прогресивна България"
Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов
3
Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов
"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в Близкия изток
4
"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в...
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в парламентарните избори от името на "ДПС - Ново начало"
5
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...
Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20% поскъпване на стоките
6
Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20%...

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
2
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
3
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
4
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
5
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
6
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети

Как се отразява кризата с горивата на превозвачите?
Как се отразява кризата с горивата на превозвачите?
Тръгват ли нагоре цените на шофьорските курсове?
Ще поскъпнат ли хлябът, месото и основните храни заради скока на цените на горивата?
Заради ниски заплати: Протест на служителите на градския транспорт в София
Румен Радев (АИКБ): Пазарът на горива реагира на всяко от изказванията на Тръмп
Мерки срещу спекулата: Как европейски държави се готвят за енергийния шок?
Тръмп отново предизвика НАТО, може ли морска коалиция да охранява Ормузкия проток?
Тръмп отново предизвика НАТО, може ли морска коалиция да охранява...
По света
Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на САЩ да използват румънски бази за операции в Близкия изток
По света
Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ на угасналите 63 живота
По света
75% от обема на язовирите у нас е запълнен, превантивно изпускат „Студена", „Тракиец" и „Ахелой"
У нас
Външните министри от ЕС обсъждат как да остане отворен Ормузкия проток
Близък изток
Откриха мъж с огнестрелна рана в главата в автомобил в центъра на...
У нас
Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20%...
Общество
Триумф за Пол Томас Андерсън на Оскарите
По света
