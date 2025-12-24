БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

"Гостите на Банско Филм Фест 2025": Стефано Рагацо, който от офиса се отправя към върховете, за да следва своя път

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 09:50 мин.
Спорт
Запази

Италианският катерач бе специален гост на филмовия фестивал през 2025 година.

Scroll left Scroll right
Слушай новината

В епизод 18 от поредицата "Гостите на Банско Филм Фест 2025" ви срещаме със Стефано Рагацо - италиански катерач, който прави историческо солово изкачване на една от най-трудните и красиви скални стени в света Eternal Flame на кулите Транго в Пакистан. Също соло той изкачва носа на Ел Капитан в Йосемитите, прави експедиции в Хималаите и Аляска, а заедно със Силвия Лореджан прокарват нов маршрут в района на Кънчендзьонга. Освен професионален катарач, Стефано Рагацо е и планински водач в Шамони и Доломитите.

"Аз съм от малко градче, близо до Доломитите. Започнах да се катеря сравнително късно, когато бях на 20 години, след като бях завършил училище. Но този ден нататък никога не съм спирал. Това е моята страст. Просто търсех нещо различно от обикновения живот", започна разказа си Рагацо.

"Първоначално започнах да ходя в планината само на разходки, а след това започнах да се катеря. И това беше нещо, което ми даваше много. Този живот ми дава възможност да намеря своя път. Катеренето определено е моят път. Всъщност никой от семейството ми преди това не е бил увлечен по планините. Родителите ми цял живот работят в фабрика, а единственият ни досег до природата беше да отидем на море през лятото. Никога не са ни водили в планината, да не говорим за алпинизъм или нещо подобно", обясни италианецът.

Питаме го къде обича да се катери.

"Със сигурност любимото ми място са Доломитите, където съм роден и където вече съм бил навсякъде в планината. Те са в сърцето ми, но също така ми харесва да ходя на нови места."

Рагацо е обиколил много места по света, които предлагат изумителни отвеси и скали, и разбира се, има любими места.

"Пакистан и Каракорум са места, където можеш да намериш много интересни маршурти за катерене, изискващо добра техника. Това са места, където се връщам всяка година и търся нови и нови предизвикателства", разказа Рагацо.

Въпреки изключителната си биография като катерач, всъщност за най-голямо свое постижение Стефано счита нещо различно.

"Нещо за което съм горд е решението ми да следвам своя път, да направя завой в един момент от живота и да го живея по моя начин. Първо станах планински водач, след това професионален алпинист и в това си поприще винаги се опитвам да давам най-доброто от себе си", разкри Стефано.

Преди да намери този свой път, Стефано Рагацо работи в офис в технологична компания, но постепенно започва да усеща, че това не е начинът по който иска да живее.

"Когато реших да напусна работа и да стана първо планински водач и после катерач, винаги съм търсил нови предизвикателства. Прекарах много-много години в тренировки и подготовка. Направих много експедиции по света. В един момент осъзнах, че съм направил доста неща и си казах, окей, спри за малко и се опитай да разбереш какво правиш, какво искаш, къде отиваш, защото изглежда, че губиш компаса си, губиш посоката. Седнах и започнах да разсъждавам и да говоря със себе си. Осъзнах, че съзнанието и тялото ми са в пълен синхрон и са много силни и че това е моментът да направя нещо, което никой друг не е правил до момента. Дори не си е помислял, че е възможно. И Eternal Flame сам дойде в мислите ми. Чудех се какво мога да направя. Нещо, което на никого не е хрумвало. Разбрах, че Eternal Flame е предизвикателството, което съм търсил от много-много години", сподели той.

Eternal Flame или Вечният Огън, е отвесна хиляда метрова скала, намираща се на Кулите Транго. Започва от 5200 метра надморска височина, а горната й точка е малко над 6200 метра. Идеята на Стефано е да направи солово изкачване. Нещо, което до тогава не е реализирано. Смята, че ще успее за 4 дни, но нещата не се случват по този начин.

"Когато правиш планове, те винаги се променят. Мислях, че изкачването ще отнеме 4 дни. Това са хиляда метра отвес, така че трябва да спиш в специална палатка, която се закачва на стената. Носех със себе си храна за 4 дни. Но още в първия осъзнах, че съм много бавен, и че времето е прекалено лошо и не ми позволява да се движа по-бързо. Разбрах, че ако искам да се изкача ще трябва да прекарам повече от 4 дни на стената. Започнах да разделям на половина дажбите си храна, и така от запаси за 4 дни, тя трябваше да стигне за 8. На деветия ден достигнех върха. Девет дни сам на стената. Честно казано мислех, че няма да се получи, защото прогнозата за този ден беше за лошо време и смятах, че няма да мога да се катеря в него. Но когато се събудих на сутринта бях не много далеч, около 200 метра. Прогнозата беше за лошо време и си мислех, че просто ще легна да спя, а на следващия ден ще тръгна надолу. И тогава, събуждам се, отварям палатката и гледам невероятен изгрев. Да, в далечината имаше големи черни облаци, и осъзнах, че има може би 3-4 часа да достигна върха и да тръгна надолу. Приготвих си бързо някои неща, които щяха да са ми необходими, но така, че да бъда много лек и бърз. Започнах да катеря и достигнах върха буквално когато облаците вече бяха почти над мен. И така след 9 дни за първи път осъзнах какво наистина съм постигнал. Защото по време на катеренето бях много концентриран в процеса на това какво правех. И когато докоснах върха, си казах, може би направих нещо значимо", разказа Стефано Рагацо.

По пътя към върха, заради изтощението в някакъв момент Стефано губи бройката на дните, в които е на стената.

"Свършваха ми храната и водата и бях съсипан. Това беше огромно предизвикателство за тялото, но също така и за менталното ми състояние. Всеки ден трябваше да устоявам на трудностите и да продължавам да правя това към което се стремях. Беше наистина много трудно", сподели той.

Достигането на върха на стената Итърнъл Флейм на безименната кула от кулите Транго сякаш е било съдба за италианския катерач. Зад това стои любопитна история, случила се години по-рано.

"През 2012-а бях за първи път в Патагония и там срещнах един човек, алпинистка, която непрекъснато си пишеше за планините и рисуваше картини с тях. Един ден, преди да си тръгне, отидох при нея и я помолих да ми нарисува нещо в дневника. Казах ѝ, нека е място на което смяташ, че един ден трябва да отида. И тя нарисува кулите Транго. 12 години по-късно намерих този тефтер. И когато гледах рисунката докато пътувах, бях потресен. Това беше като знак. Беше забележително. Нещо като предсказание, беше хубаво", разказа Рагацо.

"Когато се върнах от Транго, около 6 месеца не бях способен да си помисля да направя нещо подобно пак, защото бях напълно съсипан. Но сега, година и половина по-късно, започвам да си мисля за нещо такова. Подобни начинания обаче са много изискващи. Изискват огромна подготовка и трябва да се отдадеш напълно на това за много дълъг период от поне 8-9 месеца. Така че ще видим какво ще донесе бъдещето", завърши разказа си италианският алпинист.

Вижте неговата история във видеото!

Свързани статии:

"Гостите на Банско Филм Фест 2023": Инес Паперт и нейната страст - леденото катерене
"Гостите на Банско Филм Фест 2023": Инес Паперт и нейната страст - леденото катерене
Германската катерачка бе гост на фестивала в Банско през 2023 година.
Чете се за: 07:07 мин.
"Гостите на Банско Филм Фест 2025": Агниешка Биелецка, за която светът няма граници
"Гостите на Банско Филм Фест 2025": Агниешка Биелецка, за която светът няма граници
Тя е мореплавател, алпинист, ски инструктор, планински водач и...
Чете се за: 13:37 мин.
#Банско филм фест 2025 # Стефано Рагацо #Филмов фестивал "Банско филм фест"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
2
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
3
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
4
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Други

Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела" "БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
8210
Чете се за: 01:50 мин.
"Гостите на Банско Филм Фест 2023": Йорданка Донкова и Николай Петров, за които пещерите са бягство "Гостите на Банско Филм Фест 2023": Йорданка Донкова и Николай Петров, за които пещерите са бягство
Чете се за: 10:42 мин.
"Гостите на Банско Филм Фест 2024": Беат Камерландер - един от най-емблематичните катерачи в света "Гостите на Банско Филм Фест 2024": Беат Камерландер - един от най-емблематичните катерачи в света
Чете се за: 02:45 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
Спортният обзор на 2025 г. Спортният обзор на 2025 г.
Чете се за: 00:15 мин.

Водещи новини

Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е...
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
София и Александър са най-предпочитаните имена на новородени деца...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ