Войната в Украйна: Офанзива и контраофанзива

Украинските сили са се изтеглили от обсадения източен град Сиверск, съобщиха от Генералния щаб на украинската армия.

В официалното съобщение се посочва, че руските сили са имали превъзходство и са оказвали постоянен натиск с малки щурмови групи. В района са се влошили и метеорологичните условия. От седмици край Сиверск се водят ожесточени боеве.

Преди войната там са живели около 10 хиляди. Независимо от тежките боеве в града са останали няколкостотин души. Сиверск е стратегически град за украинската отбрана. Досега той спираше руските атаки към Краматорск и Славянск.