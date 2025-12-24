БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В първия почивен ден: И днес се очаква натоварен трафик по пътищата в страната

И днес се очаква натоварен трафик по пътищата на страната. Много хора тръгнаха на път за почивните дни около празниците още вчера, но повечето ще поемат на път в първия почивен ден от поредицата празнични дни. Само от София се очаква над 100 хиляди автомобила да излязат от града.

За осигуряване на безопасността още от вчера има допълнителни полицейски екипи. В движението ще се включат отново и небрандирани полицейски коли. На пътен възел Симитли е въведено реверсивно движение, като две са лентите в посока Кулата. Забранено е движението на тировете над 12 тона от 14:00 до 20:00 ч. по автомагистралите "Струма", "Тракия" и "Хемус".

Ремонтът на "Дунав мост" е спрян по време на празниците и ще може да се ползва целият капацитет на моста. От полицията съветват шофьорите да тръгват на път с подготвени за зимни условия автомобили, тъй като се очакват и снеговалежи в отделни части на страната през почивните дни. На Петрохан вече вали сняг става ясно от публикации във Фейсбук.

На пътен възел "Симитли" движението от Банско и Кулата в посока София се осъществява само в една лента. Към този момент няма данни за затворени гранични пунктове с Гърция. Фермерите и гръцките власти дадоха обещание да не се пречи на пътуващите за празниците, като още вчера се очакваше блокадите във вътрешността на страната да бъдат вдигнати, но за съжаление това не се е случи. Така, че тези, които пътуват към южната ни съседка, е добре да намерят актуална информация за затворени пътища и блокади.

900 екипа на "Пътна полиция" в цялата страна ще проверяват шофьорите за движение с превишена скорост, за употреба на алкохол, наркотици и изправност на автомобилите. През вчерашния ден имаше ограничение на тежкотоварните камиони, за днес обаче такова ограничение не е обявено, но от МВР са категорични, че там където се налага, ще бъдат въведени временни мерки.

