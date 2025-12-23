Над 100 хил. автомобила ще напуснат София днес и утре
Голямото пътуване преди празниците започна. Трафикът в последния работен ден преди Рождество Христово е сериозно засилен.
Натоварено е движението по пътищата вътре в самите градове, на изходите на големите градове и по основните пътни направления в страната.
Най-сериозно е движението на АМ "Тракия".
900 екипа полицаи следят за спазването на правилата за движение. В момента е час пик - работният ден приключва.
"Има трафик, малко повече, отколкото очаквах, ще пътуваме и даже сега тръгваме, тъкмо заредихме".
Подготвени ли сте за зимни условия, ако времето се влоши?
"Да, напълно".
"Подготвени сме за зимни условия, трафикът е доста интензивен, едва излязох от центъра, надявам се на магистралата да е малко по-добре".
