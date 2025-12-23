БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От Нова година: По-висока цена на водата в страната
Чете се за: 01:47 мин.

Голямото пътуване преди празниците започна

Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Над 100 хил. автомобила ще напуснат София днес и утре

Голямото пътуване преди празниците започна. Трафикът в последния работен ден преди Рождество Христово е сериозно засилен.

Над 100 хил. автомобила ще напуснат София днес и утре.

Натоварено е движението по пътищата вътре в самите градове, на изходите на големите градове и по основните пътни направления в страната.

Най-сериозно е движението на АМ "Тракия".

900 екипа полицаи следят за спазването на правилата за движение. В момента е час пик - работният ден приключва.

"Има трафик, малко повече, отколкото очаквах, ще пътуваме и даже сега тръгваме, тъкмо заредихме".

Подготвени ли сте за зимни условия, ако времето се влоши?

"Да, напълно".

"Подготвени сме за зимни условия, трафикът е доста интензивен, едва излязох от центъра, надявам се на магистралата да е малко по-добре".

