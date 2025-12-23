В сезона на грипа: Ръст на заболеваемостта у нас, кога да очакваме пика?

Увеличава се броят на заболелите от грип и вече има области, в които може да говорим за епидемия. Тази година първите положителни проби се появиха по-рано от обичайното, но едва сега има ръст на болните в сравнение със същия период миналата година. Все още не е късно и за ваксина.



Най-много заболели има в област Перник. Значителен е броят на положителните проби и в Габрово и Варна. Средната заболеваемост за страната 1 112 на 10 000 души, което показва нарастване в сравнение с миналата седмица.

Пикът на вълната се очаква през януари.



На запад го наричат "супергрип". H3N2, подвариант К е щамът, който вече доминира. Буквално за месеци се появяват няколко мутации, които са причината да очакваме по-силна вълна на грипа този сезон.

проф. Нели Корсун - Национален център по заразни и паразитни болести:

Така изглеждат мутациите фактически. Променена аминокиселина в сравнение с ваксиналния вирус. В България имаме много доказани вируси от този тип и в момента се секвенират нашите изолати, за да се установи дали се отнасят към този генотип, който предизвика такава висока заболеваемост в страните в Европа. проф. Ива Христова - Национален център по заразни и паразитни болести:

Определено може да се очаква по-силна вълна особено като гледаме какво става в Съединените щати, във Великобритания, където заболеваемостта е доста по-висока от предишната година и съответно немалък брой са хоспитализациите.

Зад тази врата е изолаторът, в който се лекуват децата с грип в столичната педиатрия. Все още случаите са единични, но тук все пак идват по-усложнените пациенти - тези с придружаващи заболявания.

д-р Наталия Габровска - ръководител на клиника по пневмология в "Проф. Иван Митев":

Вече се усеща нарастване на заболеваемостта от грип. Пикът очакваме през януари особено след празниците, когато има събиране на повече хора деца и възрастни.

Въпреки мутациите, ваксините все още предпазват до някаква степен от по-тежко протичане. Грипът трудно може да се обърка с друго респираторно заболяване, тъй като се развива буквално за часове.

Характерните симптоми са висока температура, кашлица, отпадналост, болки в мускулите и ставите.



