Заради неизлатена дейност: Бившата транспортна болница във Варна съди Здравната каса за близо 300 000 евро

Административният съд във Варна образува дело по искова молба на „МБАЛ Варна“ ЕООД (бившата Транспортна болница) срещу Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за неизплатени близо 300 хиляди евро, съобщиха днес от пресцентъра на съда.

От болничното заведение твърдят, че НЗОК неоснователно отказва да заплати реално извършена, отчетена и приета без възражения медицинска дейност за периода август - ноември 2025 г. Става дума за 282 784 евро главница и 7 280 евро обезщетение за забавяне, заедно със законната лихва. Оспорва се и законосъобразността на наложените от касата „месечни стойности“ (лимити). В исковата молба е посочено, че болницата е длъжна да оказва медицинска помощ на всеки, който има нужда, и не може да отказва прием поради изчерпване на предварително определени финансови лимити. Позицията на „МБАЛ Варна“ е, че отказът от заплащане на надлимитната дейност нарушава принципите на правовата държава и правото на достъпна медицинска помощ.

Това не е първият иск на варненска болница срещу Здравната каса. През януари медиците от "Св. Анна" излязоха на протест, като недоволството им бе свързано със заплащането им и с финансовата политика на здравното министерство и НЗОК. В края на януари ръководството на "Св. Анна" заведе иск срещу НЗОК за над 525 000 евро.