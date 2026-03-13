Ще загуби ли България евросредства заради липса на бази за медицинските хеликоптери

Съществува реален риск България да загуби европейските средства за спешната помощ по въздух. Причината - не са спазени сроковете за изграждането на хеликоптерните бази, като за една от 6-те бази няма дори осигурен терен. Това съобщи служебният здравен министър Михаил Околийски на пресконференция.

Става въпрос за близо 90 милиона евро.

Михаил Околийски, служебен министър на здравеопазването: "Това, което ние направихме, аз съм разговарял тази сутрин и с премиера, и с вицепремиера, предложението до Европейската комисия е изграждането на базите да бъде изведено от Плана за възстановяване и устойчивост, за да избегнем загубата на над 80 милиона за хеликоптерите. Всъщност тези бази и хангари трябва да бъдат обособени в различна мярка. И да бъдат довършени с държавно финансиране."

От министерството коментираха и националните скринингови програми за рак на маточната шийка и рак на дебелото черво. Заради съмнения в обществената поръчка ще бъде подаден сигнал до прокуратурата. В началото на юни скринингът ще започне пилотно в три области.