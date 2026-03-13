Обмислят по-строг контрол при провеждането на шофьорските курсове

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Предложение за нови по-строги правила при кандидат-шофьорите предлагат от Министерството на транспорта и съобщенията. Едно от предложенията, които вече са внесени за обществено обсъждане, е за ясни правила за обучение в тъмната част на денонощието.

Благовеста е кандидат-шофьор от две седмици. За нея тепърва предстои да шофира в тъмната част на денонощието.

Благовеста Миланова, курсист: "Това е нещо, което е правилно да се прави, защото, когато ни пуснат да шофираме след изкаран курс, ние няма как да шофираме само през деня и за нас това е нещо много важно."

Николай Галчев, автоинструктор: "Самата пътна обстановка се изменя на 100%, няма нищо общо с дневните условия, защото самите фарове заслепяват нашия автомобил, самите кръстовища са под друг ъгъл. Всеки един ученик трябва да усети управлението на автомобил през нощта."

Експерти обясниха, че часовете по нощно шофиране не са нещо ново.

Красимир Георгиев, председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България: "В момента е задължително само "Автомобилна" не знае, че е задължително, а те трябва да го контролират дали се дава. "Автомобилна" може по един безпроблемен начин да провери кандидат-шофьори дали е карал нощно или не. Тази проверка се прави само, когато един млад шофьор убие някой на пътя, тогава се установява, че нощните часове са дадени в 12.00 ч. на обяд."

Румен Дичев, автоинструктор:"Няма определени часове, има тематика, всеки колега преценява колко часове да даде дали два часа, дали един, но е добре да го има."

От Министерството на транспорта обясниха, че се въвеждат конкретни часови диапазони според сезона, за да се гарантира, че обучението се провежда в реални условия и да се улесни отчитането в информационната система. Контролът ще се извършва както чрез системата, така и чрез проверки по време на обучението. Инструктори обаче са скептични за ефекта, който ще имат предлаганите промени.

Диян Стоянов, автоинструктор: "Този един час или два, който ще го дадем нощно време мисля, че няма да спомогне за намаляването на ПТП, защото давайки 90% часовете са през деня, ПТП не са намалели."

Сред предлаганите промени е и ако курсистът не е приключил обучението си в рамките на 2 години, да го започне отначало. Задължителни стават и каската и ръкавиците по време на практическото обучение за категории АМ, А1 и А2.

По темата работиха: Алекс Христов, Владислава Миланова, Теодор Стамболиев

