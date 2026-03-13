Федерацията по борба и ЦСКА търсят решение след протестите

Представители на Българската федерация по борба проведоха среща с клуб ЦСКА в опит на сближаване на позициите на фона на напрежението между двете страни през последните месеци. След протестите от миналата седмица пред Министерство на спорта, ресорният министър Димитър Илиев препоръча двете страни да направят отстъпки за благото на българската борба и проблемите да бъдат решени.

Федерацията изпрати покана до борцов клуб ЦСКА. Тази среща се проведе днес и продължи около час и половина.

„Нямам идея. Целият Управителен съвет е вътре. Нека да мине срещата и ще ви кажем. Може би трябваше да давате директно, да снимате цялата среща и хората да видят за какво става въпрос. И тогава те да си дадат сметка за какво иде реч“, коментира пред БНТ Станка Златева, президент на Федерацията по борба.

„Не знам какво да отговоря. Мога само да кажа, че ще се видим на „Дан Колов-Никола Петров“. Заповядайте там“, коментира олимпийският шампион Семен Новиков.

„Мисля, че има светлина. В понеделник чакаме да бъдат представени договори и такива неща. И вече ще видим какво ще се случи“, добави Кирил Милов.

Подробности вижте във видеото!