БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Депутатите приеха на първо четене удължаването на...
Чете се за: 03:42 мин.
Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозира председателят...
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Федерацията по борба и ЦСКА търсят решение след протестите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Борба
Запази

Срещата се проведе днес и продължи около час и половина.

Станка Златева
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Представители на Българската федерация по борба проведоха среща с клуб ЦСКА в опит на сближаване на позициите на фона на напрежението между двете страни през последните месеци. След протестите от миналата седмица пред Министерство на спорта, ресорният министър Димитър Илиев препоръча двете страни да направят отстъпки за благото на българската борба и проблемите да бъдат решени.

Федерацията изпрати покана до борцов клуб ЦСКА. Тази среща се проведе днес и продължи около час и половина.

„Нямам идея. Целият Управителен съвет е вътре. Нека да мине срещата и ще ви кажем. Може би трябваше да давате директно, да снимате цялата среща и хората да видят за какво става въпрос. И тогава те да си дадат сметка за какво иде реч“, коментира пред БНТ Станка Златева, президент на Федерацията по борба.

„Не знам какво да отговоря. Мога само да кажа, че ще се видим на „Дан Колов-Никола Петров“. Заповядайте там“, коментира олимпийският шампион Семен Новиков.

„Мисля, че има светлина. В понеделник чакаме да бъдат представени договори и такива неща. И вече ще видим какво ще се случи“, добави Кирил Милов.

Подробности вижте във видеото!

#Семен Новиков #Станка Златева #Кирил Милов #БФ Борба

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова "танкерна война"?
2
Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова...
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток
3
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени...
"Пак бих ги дал": Терзиев призна, че е дарил 251 000 лв. на групата от "Петрохан"
4
"Пак бих ги дал": Терзиев призна, че е дарил 251 000 лв....
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
5
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Ще поскъпнат ли хлябът, месото и основните храни заради скока на цените на горивата?
6
Ще поскъпнат ли хлябът, месото и основните храни заради скока на...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
4
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
5
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
6
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...

Още от: Спорт

БФС с нова важна стъпка за защита на децата във футбола
БФС с нова важна стъпка за защита на децата във футбола
Росица Денчева спаси мачбол и се класира за полуфиналите на турнир в Гърция Росица Денчева спаси мачбол и се класира за полуфиналите на турнир в Гърция
Чете се за: 01:42 мин.
Спортни новини 13.03.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 13.03.2026 г., 12:25 ч.
Наградата за най-добър треньор в българския футбол ще носи името на Димитър Пенев Наградата за най-добър треньор в българския футбол ще носи името на Димитър Пенев
Чете се за: 04:30 мин.
България ще има и пети атлет на световното първенство в зала България ще има и пети атлет на световното първенство в зала
Чете се за: 01:40 мин.
Балтанов: Отбор и фенове трябва да бъдем едно цяло Балтанов: Отбор и фенове трябва да бъдем едно цяло
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Депутатите приеха на първо четене удължаването на удължителния закон за бюджета
Депутатите приеха на първо четене удължаването на удължителния...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Кабинетът е готов да сезира Конституционния съд за решението на парламента за Съвета за мир Кабинетът е готов да сезира Конституционния съд за решението на парламента за Съвета за мир
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Обмислят по-строг контрол при провеждането на шофьорските курсове Обмислят по-строг контрол при провеждането на шофьорските курсове
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Турция свали трета иранска ракета Турция свали трета иранска ракета
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Заради случая с частното училище край София започва проверка в...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Заради скока на горивата: САЩ позволиха за месец търговия с руски...
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Премиерът Андрей Гюров: България изведе най-много хора от кризисния...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
В Калифорния термометрите показаха до 35 градуса
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ