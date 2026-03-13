Арбеола е уверен във завръщането на Мбапе на реванша със Сити

Треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа заяви, че е "уверен" в присъствието на френския нападател Килиан Мбапе, който лекува контузия на лявото коляно, в групата за реванша с Манчестър Сити в Шампионската лига през следващата седмица, предаде АФП.

"Той е по-добре с всеки изминал ден. Няма да бъде с нас за мача с Елче, но съм уверен, че ще пътува за Манчестър", каза специалистът на пресконференцията си.

Без Мбапе и още много основни титуляри, Реал взе надеждна преднина срещу Сити (3:0) в първия мач, благодарение на хеттрик на Федерико Валверде. Мбапе усука коляното си още в края на декември, като отпадна от тима за мача с Бенфика на 25 февруари, след като усети нова болка. Той не е играл оттогава. Нападателят е голмайстор на Реал през сезона с 38 попадения в 33 мача. Той трябва да бъде част и от националния тим на Франция за приятелските мачове срещу Бразилия и Колумбия в края на март.