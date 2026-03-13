Наказаха Жозе Моуриньо за два мача в Португалия

Старши треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо ще пропусне следващите два мача на отбора след санкции от Дисциплинарната комисия на Португалската футболна федерация. Наказанието последва червен картон при равенството 2:2 срещу Порто в 25-ия кръг от португалската Висша лига, последван от конфронтация с помощник-треньора Лучо Гонсалес.

63-годишният треньор получи санкция от 1 мач за червения картон, който получи в последните минути на мача. Моуриньо напусна техническата зона и ритна топката към пейката на Порто по време на празненството на гола на отбора си. Треньорът твърди, че се е опитал да рита кълбото към трибуните.

Второто наказание - 11-дневна забрана, която е резултат от спор с Лучо Гонсалес след червения картон. Според документите на комисията, Моуриньо е провокирал аржентинеца, като е направил особен жест с пръсти и е повторил фразата „ти си малък“. Гонсалес отговори, като нарече Моуриньо, който току-що започваше треньорската си кариера в Порто, „предател“.

Наказанието за един мач на Моуриньо ще му попречи да бъде треньор на отбора срещу Ароука на 15 март. 11-дневната забрана от своя страна го изключва от състава за мача срещу Витория Гимараеш на 21 март – наказанията не могат да се комбинират. Моуриньо беше глобен и с 1530 евро за изританата топка и с 3825 евро за конфликта с Лучо.

Бенфика отговори на решението на федерацията с официално изявление, в което остро критикува действията на дисциплинарната комисия. Клубът нарече наказанието несправедливо и неоснователно и възнамерява да го обжалва.

Лучо Гонсалес също се изправи пред санкции: той получи санкция за един мач и осемдневно наказание.