Наказаха Жозе Моуриньо за два мача в Португалия

Наставникът няма да бъде на пейката на Бенфика.
Старши треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо ще пропусне следващите два мача на отбора след санкции от Дисциплинарната комисия на Португалската футболна федерация. Наказанието последва червен картон при равенството 2:2 срещу Порто в 25-ия кръг от португалската Висша лига, последван от конфронтация с помощник-треньора Лучо Гонсалес.
63-годишният треньор получи санкция от 1 мач за червения картон, който получи в последните минути на мача. Моуриньо напусна техническата зона и ритна топката към пейката на Порто по време на празненството на гола на отбора си. Треньорът твърди, че се е опитал да рита кълбото към трибуните.
Второто наказание - 11-дневна забрана, която е резултат от спор с Лучо Гонсалес след червения картон. Според документите на комисията, Моуриньо е провокирал аржентинеца, като е направил особен жест с пръсти и е повторил фразата „ти си малък“. Гонсалес отговори, като нарече Моуриньо, който току-що започваше треньорската си кариера в Порто, „предател“.
Наказанието за един мач на Моуриньо ще му попречи да бъде треньор на отбора срещу Ароука на 15 март. 11-дневната забрана от своя страна го изключва от състава за мача срещу Витория Гимараеш на 21 март – наказанията не могат да се комбинират. Моуриньо беше глобен и с 1530 евро за изританата топка и с 3825 евро за конфликта с Лучо.
Бенфика отговори на решението на федерацията с официално изявление, в което остро критикува действията на дисциплинарната комисия. Клубът нарече наказанието несправедливо и неоснователно и възнамерява да го обжалва.
Лучо Гонсалес също се изправи пред санкции: той получи санкция за един мач и осемдневно наказание.