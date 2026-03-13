БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

ГДБОП разби престъпна група за рекет, действала чрез насилие, изнудване и отвличане

от БНТ
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
18 служители на кредитна къща са арестувани при спецоперация в София

ГДБОП разби престъпна група за рекет, действала чрез насилие, изнудване и отвличане
Служители на ГДБОП задържаха 18 души при специализирана операция срещу организирана престъпна група, извършвала рекет спрямо клиенти на дружество за бързи кредити. Разследването е продължило близо година.

По данни на разследващите служители на кредитната компания са прилагали системен натиск върху длъжници, включително насилие, изнудване, заплахи за живота, отвличания и причиняване на леки и средни телесни повреди. Установени са потърпевши от действията им граждани с физически и психически травми след проявена брутална жестокост и гаври – със счупени ребра, фрактура на черепа, пребивани, отвличани или принуждавани да извършват имотни сделки против волята им.

Специализираната операция е проведена на 11 март 2026 г. под надзора на Софийската градска прокуратура по досъдебно производство за извършени престъпления по чл. 321, ал. 3, във връзка с чл. 213а и чл. 214 НК.

При акцията на територията на София са извършени общо 45 действия по разследването – лични обиски, претърсвания на жилища, офиси и превозни средства. Иззети са близо 30 електронни устройства, над 15 000 евро в брой, както и различни предмети – палки, боксове, спрейове, белезници, ножове и бухалки. Конфискувани са и множество документи, свързани с разследването.

Обезпечени са трезори, ползвани от задържаните. По случая са разпитани свидетели.

Осем от арестуваните вече са привлечени като обвиняеми, с постановление на прокурор задържането им е удължено до 72 часа.

# ГДБОП # престъпна група #рекет

