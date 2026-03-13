БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Митничари спряха нелегален внос на продукти за естетични процедури от Южна Корея

Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Митничари спряха нелегален внос на продукти за естетични процедури от Южна Корея
Митнически служители задържаха пратка с нерегламентирани медицински изделия за естетични процедури, пристигнала от Южна Корея. В нея са открити 580 хиалуронови филъра и 7 колагенови бустера, за които не са представени необходимите разрешителни за внос.

На 7 март 2026 г. служители от сектор "Митнически оперативен контрол" при отдел "Митническо разузнаване и разследване" на ТД Митница София, селектират за проверка стоки по митническа декларация, декларирани като козметични продукти - 33 кг, идващи от Южна Корея.

По време на обработката митническите служители установяват, че паралелно с декларацията е подадено искане за смяна на дружеството получател, което поражда съмнения и води до извършване на физическа проверка на товара. При проверката са открити 580 хиалуронови филъра с лидокаин и 7 колагенови бустера, за които не са представени изискуемите разрешителни съгласно Закона за медицинските изделия.

За случая е уведомена Изпълнителната агенция по лекарствата, откъдето е потвърдено, че продуктите представляват медицински изделия и не следва да бъдат допускани за свободно обращение. Предстои съставяне на акт по Закона за митниците за митническа измама, изразяваща се в опит за избягване на забрани и ограничения при вноса.

От началото на 2025 г. до момента служители на отдел "Митническо разузнаване и разследване" при ТД Митница София са задържали над 1000 медицински изделия, сред които хиалуронови филъри, ботулинови токсини и колагенови бустери. Откритите продукти са предназначени за естетични и дерматологични процедури, при които употребата подлежи на строг контрол от здравните власти. Липсата на необходимата документация, сертификати за съответствие и разрешения за употреба и внос поставя под съмнение качеството, безопасността и произхода им.

Засилените проверки са част от мерките, които Агенция "Митници" предприема за ограничаване на незаконния внос на медицински изделия и защита на обществения интерес.

