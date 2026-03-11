Четирима мъже и една жена са с обвинения за разпространение на накротици в Пловдив

Окръжна прокуратура - Пловдив привлече като обвиняеми четирима мъже и една жена за разпространение на наркотични вещества. Трима от тях са обвинени и за участие в организирана престъпна група.

Четирима от обвиняемите са били задържани и установени на 6 и 7 март 2026 г. при проведена специализирана полицейска операция на отдел „Криминална полиция“ при ОД на МВР - Пловдив и служители на ГДБОП и Главна дирекция „Национална полиция“ под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив.

Извършени са претърсвания и изземвания от лек автомобил и няколко частни имоти. Участниците в групата са разпространявали марихуана и кокаин на различни публични места – пред сгради и бензиностанция. Общото количество на наркотиците е близо 5 кг, марихуаната е 4 килограма 499 грама, а кокаинът е около 266 грама на стойност близо 57 000 евро.

Четирима от обвиняемите са били задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Съдът е взел мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тях.