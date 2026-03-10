БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и...
ГДБОП разби две престъпни групи за рекет и експлоатиране на момичета за разврат

У нас
10 души са арестувани при мащабна спецоперация в Банско; иззети са вещи, списъци и над 100 000 евро в брой

Десет души са арестувани при мащабна специализирана операция на ГДБОП срещу две организирани престъпни групи – едната за рекет и насилие спрямо жени да извършват сексуални услуги срещу заплащане и друга за набиране и експлоатиране на момичета за развратни действия.

Полицейската акция е проведена на територията на град Банско в нощта на 7 срещу 8 март по две досъдебни производства, водени под надзора на Окръжна прокуратура – Благоевград и на Окръжна прокуратура – Шумен.

В хода на първата спецоперация са арестувани 7 членове на престъпна група за рекет, която чрез насилие, заплахи и отвличания е склонявала жени да извършват сексуални услуги срещу заплащане в стриптийз клуб, контролиран от едно от задържаните лица, като жертвите са били принуждавани да заплащат "такса спокойствие" по 50 лева на ден.

С постановление на наблюдаващ прокурор при Окръжна прокуратура – Благоевград задържането на 4 от лицата е продължено за срок до 72 часа. Привлечени към наказателна отговорност са трима мъже и жена, която е събирала и отчитала парите от предоставяните секс услуги.

Още трима мъже, членове на друга организирана престъпна група за набиране и експлоатиране на момичета за развратни действия с користна цел, са задържани от служители на ГДБОП в Банско и в Шумен същата вечер. Те са били принуждавани да работят в стопанисвани нощни заведения в к.к. Слънчев бряг, област Бургас, и в град Банско, област Благоевград, функциониращи през летния и зимния туристически сезон.

При действията по разследването при двете операции са извършени обиски на лица, претърсени са два автомобила и 9 адреса - нощни заведения и частни имоти. В публични клубове са установени момичета, използвани за развратни действия и принудителен труд.

Снимки: ГДБОП

Открити и иззети са тефтери с водено счетоводство на предлагащи сексуални услуги жени, суми в общ размер над 100 000 евро, злато, мобилни телефони, палки, ножове, вещи и документи, свързани с престъпната дейност на групата.

Разпитани са десетки свидетели, част от които пред съдия.

# ГДБОП # престъпна група #рекет

