Навръх 8 март: Откраднаха цветя за 1000 евро край Несебър

Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Откраднатите цветя са открити и върнати на собственика

Навръх 8 март: Откраднаха цветя за 1000 евро край Несебър
Снимка: илюстративна
Кражба на цветя за 1000 евро е извършена навръх 8 март в района на Несебър, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден около 9:00 часа в Районното управление в Несебър. От частен обект в местността "Кокалу" са били откраднати множество кашони със саксийни цветя.

След бързи полицейски действия служителите на реда установили и задържали една от извършителките – 61-годишна жена от котленското село Градец.

Откраднатите цветя са открити и върнати на собственика. По случая е образувано бързо производство.

