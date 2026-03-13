Георги Бобев: Малена е в начален етап на възстановяване, пътят е дълъг

Вицепрезидентът на българската федерация по ски Георги Бобев гостува в предаването „Денят започва“ по БНТ. Той сподели последни новини около сноубордистката Малена Замфирова, която пострада тежко при инцидент на ски писта в Чехия, в резултат на който през последните дни претърпя две операции.

„Малена се възстановява след много тежкия инцидент и последвалите различни интервенции и намеси. Все още е много рано, в начален етап сме на период на възстановяване. Всички ѝ стискаме палци. Тя има огромна подкрепа на семейството и всички хора, които я подкрепиха през последните дни. Стискаме палци да се възстанови възможно най-бързо“, коментира Бобев.

Той добави, че, за съжаление, подобни инциденти не са рядкост по пистите.

„В момента тече полицейско разследване, ако може да се потърси съответната отговорност. Трябва да уточним, че това не е спортен инцидент, той се случва в края на пистовата зона в курорта. Това е зона извън зоната на състезанието, нека органите в Чешката република да си свършат своята работа. Ще се търсят и съдебни компенсации. За съжаление, такива инциденти не са рядкост, има немалък брой инциденти годишно навсякъде. За съжаление, това е част от зимния спорт и туризъм“, каза вицепрезидентът на БФ Ски.

„С много тъга семейството на Малена приема случващото се. Малена направи прекрасни резултати последната година, тя буквално прелетя от детската възраст в женския спорт. Една невероятна година за нея, тя е съвсем млада, тепърва навлиза в големия спорт и започва да създава своята спортна биография. Случилото се със сигурност натъжи близките ѝ, семейство ѝ полага изключителни усилия, за да може да получи необходимата подкрепа. На този етап всичко около възстановяването ѝ е осигурено. Пътят е дълъг“, коментира Бобев.

Той е категоричен, че от огромно значение за избягването на подобни инцидента е общата култура на хората, които посещават зимната планина. Даде и конкретен пример с Италия, където мерките са затегнати.

„В някои държави се вземат много сериозни мерки по този въпрос. В Италия има екипи с полиция на самата писта, които проверяват и глобяват за употреба на алкохол, неносене на каски и други нарушения. Мерките се увеличават с оглед гарантиране на нормални условия на всички на пистата. Има базисни неща, които трябва да се спазват, когато един човек тръгне да практикува зимни спортове“, категоричен е Бобев.

В заключение той коментира и успехите на родните ни спортисти в зимните спортове.

„България е страна с огромни природни дадености за развитие на зимните спортове, това че не се възползваме от тях е друга тема. Ние трябва да се състезаваме с държави с огромни природни възможности, огромни финансови възможности зад елитните им спортисти, резултатите на спортисти като Владимир Зографски са подвиг. Много е хубаво, че имаме такива резултати, те показват, че в България трябва да се инвестира в зимните спортове. Ние сме били представени на едни от първите Зимни олимпийски игри, България има страхотен потенциал. Ние имаме 8 медала от Зимни олимпийски игри, има с какво да се гордеем, но трябва да инвестираме и надграждаме“, завърши Бобев.

Цялото интервю с Георги Бобев вижте във видеото!