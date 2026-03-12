БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От работа с Раул Гонсалес до Дунав Русе

Чете се за: 01:22 мин.
Български футбол
Историята на спортния психолог Боряна Разсолкова.

Боряна Разсолкова
Спортен психолог е най-новото попълнение в редиците на футболния Дунав (Русе). Специалистът има богат международен опит, като е работил с редица световно известни спортисти. А сега ще помага на „драконите“ от Русе.

Боряна Разсолкова е работила в една от най-модерните спортни академии в света. Аспайър в Катар, както и в Обединените арабски емирства. Неин колега е бил легендата на Реал Мадрид - Раул. А българката е помагала за развитието на спортисти като олимпийския шампион във високия скок Мутаз Барши, както и футболистите от националния отбор на Катар, които са шампиони на Азия. Защо обаче избира Дунав да бъде следващата стъпка в кариерата й?

„Дунав е един изключително интересен клуб. Защото не влиза в матрицата на повечето български клубове. Освен това, много ме привлече първо визията и мисията на клуба. Второ, аз получих от колегите едно изключително добро отношение и разбиране във взаимната ни работа“, коментира Разсолкова.

Подробности вижте във видеото!

#Боряна Разсолкова #ПФК Дунав Русе

