От работа с Раул Гонсалес до Дунав Русе

Спортен психолог е най-новото попълнение в редиците на футболния Дунав (Русе). Специалистът има богат международен опит, като е работил с редица световно известни спортисти. А сега ще помага на „драконите“ от Русе.

Боряна Разсолкова е работила в една от най-модерните спортни академии в света. Аспайър в Катар, както и в Обединените арабски емирства. Неин колега е бил легендата на Реал Мадрид - Раул. А българката е помагала за развитието на спортисти като олимпийския шампион във високия скок Мутаз Барши, както и футболистите от националния отбор на Катар, които са шампиони на Азия. Защо обаче избира Дунав да бъде следващата стъпка в кариерата й?

„Дунав е един изключително интересен клуб. Защото не влиза в матрицата на повечето български клубове. Освен това, много ме привлече първо визията и мисията на клуба. Второ, аз получих от колегите едно изключително добро отношение и разбиране във взаимната ни работа“, коментира Разсолкова.

