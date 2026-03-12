Кризата в Иран е напомняне, че европейският проект не може да продължава по същия начин, каза евродепутатът Илхан Кючюк

Тази криза, която се случва в Иран, е още едно напомняне, че европейският проект не може да продължава по същия начин, защото последствията ще бъдат фатални за Съюза като цяло, каза евродепутатът Илхан Кючюк в "Светът и ние".

Според Кючюк архитектурата на ЕС определено не е подготвена за такъв тип натиск.

Илхан Кючюк, евродепутат от "Обнови Европа": "Получават се кризи навсякъде по света и това влияе върху енергетиката, влияе върху цените на стоките, влияе върху миграционните потоци, влияе върху сигурността на ЕС."

Съюзът е свикнал да работи, отговаряйки на предизвикателствата, а не предприемайки действия, които да направят така, че щетите върху него да бъдат по-малки, допълни евродепутатът. ЕС трябва да се върне към устоите си - да е проект на мира и демокрацията, допълни Илхан Кючюк.

Според него за България няма непосредствени заплахи от случващото се в Близкия изток. Той допълни, че българското правителство е направило много добра организация за евакуирането на българските граждани.

Освен предизвикателствата на войната в Близкия изток, пред Европа стои и въпросът как да бъде отговорено на предизвикателствата пред използването на изкуствения интелект и защитата на авторските права.

По думите на Кючюк, заедно с многото възможности, които дава изкуственият интелект, съществуват и много предизвикателства, на които трябва да бъде намерен адекватен отговор, а в европейски план това означава предимно адекватен правен отговор.

Илхан Кючюк, евродепутат от "Обнови Европа": "Идеята е, когато се ползва авторско право – защото авторското право означава, че някой се е постарал да изобрети нещо, използвал е талант, използвал е ресурси, да има и необходимата правна защита."

"ЕП не е готов да законодателства в степента и в бързината, в която се очаква спрямо промените в този сектор на обществения живот", призна евродепутатът.