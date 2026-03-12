БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ще има ли нови мита? САЩ започнаха ново разследване срещу 16 от най-големите си търговски партньори

Ходът на Тръмп може да доведе до налагането на нови мита срещу Китай, ЕС, Индия, Япония, Южна Корея и Мексико

Ще има ли нови мита? САЩ започнаха ново разследване срещу 16 от най-големите си търговски партньори
Снимка: АП/БТА
Съединените щати започнаха ново разследване срещу 16 от най-големите си търговски партньори за свръхпроизводствен капацитет. То може да доведе до налагането на нови мита в началото на лятото срещу Китай, ЕС, Индия, Япония, Южна Корея и Мексико.

Канада не се споменава в разследването. Преди няколко седмици Върховният съд на Съединените щати обяви за незаконни митата, наложени от Доналд Тръмп през април миналата година. Скоро след това президентът обяви нова глобална ставка от 10 процента и се закани да я вдигне на 15 на сто, без да уточни кога. ЕС посочи, че е партньор на Съединените щати в борбата с производствения свръхкапацитет, а не причина за проблема. Пекин се обяви против политическа манипулация на Вашингтон под фалшив претекст и всякакви едностранни митнически действия.

