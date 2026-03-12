30 млн. евро ще струват на държавата компенсациите заради високите цени на горивата

Държавата с компенсация заради високите цени на горивата. Кабинетът планира да изплати директни помощи на най-засегнатите домакинства, а за бизнеса - отлагане на планираното повишение на толтаксата от 1 април. Колко ще струват мерките на фиска? И откъде ще дойдат парите?

Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от бизнеса заради скока на горивата

Държавата ще подпомогне пряко най-уязвимите групи и домакинства, засегнати от повишените цени на горивата.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Ние там ще предложим директни помощи, които ще стигнат по най-бързия възможен начин, директно на сметките на българските граждани, които отговарят на определени подоходни критерии."

Границата, под която ще бъдат плащани помощи, още не е определена.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: "Чрез определен критерий за максимален доход, който е допустим, ще бъде определен кръгът от лица, които ще могат да получават тази помощ."

Плащанията ще стават в края на месеца, ако цените продължават да растат.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Много е важно механизмът, който използваме, да позволи така, че тези помощи да стигнат възможно най-бързо до българските граждани, затова те са директни помощи, затова те ще могат да получат парите директно по своите сметки. В рамките на този месец при продължаващ натиск върху цените - тази мярка ще бъде активирана."

За да се избегне спекулата, от Националната агенция за приходите ще продължат да следят търговските надценки на бензиностанциите.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "По механизма с директно подпомагане на най-уязвимите граждани и с контрола в маржовете, които имаме директно през информацията от НАП ще направим така, че да няма спекулативно увеличение на цените и българските граждани и фирмите да бъдат спокойни. Друго, което се опитваме да направим с една такава мярка, е да не влияем върху маханизмите на пазара, което би довело до несигурност или недостиг на горива на пазара."

В подкрепа на бизнеса, кабинетът планира да отложи влизането на компонента "въглероден диоксид" в толтаксата, която трябваше да влезе в сила от 1 април.

Ирина Щонова, служебен министър на икономиката: "За бизнеса е най-важна предвидимостта, а е момента сме в ситуация, където цените се променят всекидневно, разговаряме с тях, вече има механизми, по които те могат да се компенсират."

Служебният премиер отговори и на политическите нападки относно цените на горивата.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Много е мило, че определени политически партии и групи се опитват да влияят върху работата на правителството и да казват какво трябва да се направи, моята препоръка би била - да се концентрират върху законодателните мерки."

30 милиона евро ще бъдат отделени от бюджета за изпълнение на предвидените мерки, като част от средствата ще дойдат от данък добавена стойност.