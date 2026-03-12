БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от...
Чете се за: 03:15 мин.
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ,...
Чете се за: 04:25 мин.
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

30 млн. евро ще струват на държавата компенсациите заради високите цени на горивата

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Запази
покачват цените горивата гърция
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Държавата с компенсация заради високите цени на горивата. Кабинетът планира да изплати директни помощи на най-засегнатите домакинства, а за бизнеса - отлагане на планираното повишение на толтаксата от 1 април. Колко ще струват мерките на фиска? И откъде ще дойдат парите?

Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от бизнеса заради скока на горивата

Държавата ще подпомогне пряко най-уязвимите групи и домакинства, засегнати от повишените цени на горивата.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Ние там ще предложим директни помощи, които ще стигнат по най-бързия възможен начин, директно на сметките на българските граждани, които отговарят на определени подоходни критерии."

Границата, под която ще бъдат плащани помощи, още не е определена.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: "Чрез определен критерий за максимален доход, който е допустим, ще бъде определен кръгът от лица, които ще могат да получават тази помощ."

Плащанията ще стават в края на месеца, ако цените продължават да растат.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Много е важно механизмът, който използваме, да позволи така, че тези помощи да стигнат възможно най-бързо до българските граждани, затова те са директни помощи, затова те ще могат да получат парите директно по своите сметки. В рамките на този месец при продължаващ натиск върху цените - тази мярка ще бъде активирана."

За да се избегне спекулата, от Националната агенция за приходите ще продължат да следят търговските надценки на бензиностанциите.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "По механизма с директно подпомагане на най-уязвимите граждани и с контрола в маржовете, които имаме директно през информацията от НАП ще направим така, че да няма спекулативно увеличение на цените и българските граждани и фирмите да бъдат спокойни. Друго, което се опитваме да направим с една такава мярка, е да не влияем върху маханизмите на пазара, което би довело до несигурност или недостиг на горива на пазара."

В подкрепа на бизнеса, кабинетът планира да отложи влизането на компонента "въглероден диоксид" в толтаксата, която трябваше да влезе в сила от 1 април.

Ирина Щонова, служебен министър на икономиката: "За бизнеса е най-важна предвидимостта, а е момента сме в ситуация, където цените се променят всекидневно, разговаряме с тях, вече има механизми, по които те могат да се компенсират."

Служебният премиер отговори и на политическите нападки относно цените на горивата.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Много е мило, че определени политически партии и групи се опитват да влияят върху работата на правителството и да казват какво трябва да се направи, моята препоръка би била - да се концентрират върху законодателните мерки."

30 милиона евро ще бъдат отделени от бюджета за изпълнение на предвидените мерки, като част от средствата ще дойдат от данък добавена стойност.

#високи цени на горивата #държавата #мерки

Последвайте ни

ТОП 24

Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква през новата седмица
1
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква...
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият
2
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога...
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим себе си и душите си
3
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим...
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
4
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
МВнР отново призова българските граждани да напуснат Ливан
5
МВнР отново призова българските граждани да напуснат Ливан
САЩ още не са приключили с Иран, заяви Тръмп
6
САЩ още не са приключили с Иран, заяви Тръмп

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
3
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
6
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари

Още от: Общество

Започнаха проверки на храните в училищата в цялата страна
Започнаха проверки на храните в училищата в цялата страна
След решение на съда на ЕС: Държавите членки, включително България, трябва да издават лични документи според половата идентичност След решение на съда на ЕС: Държавите членки, включително България, трябва да издават лични документи според половата идентичност
Чете се за: 02:35 мин.
Депутатите с предложения за компенсации заради високите цени на горивата Депутатите с предложения за компенсации заради високите цени на горивата
Чете се за: 03:05 мин.
БНТ продължава да е лидер по доверие на българския медиен пазар, каза председателят на СЕМ Симона Велева БНТ продължава да е лидер по доверие на българския медиен пазар, каза председателят на СЕМ Симона Велева
Чете се за: 04:55 мин.
Средният осигурителен доход за януари е 1006,70 евро Средният осигурителен доход за януари е 1006,70 евро
Чете се за: 00:35 мин.
Димитър Манолов: Временният кабинет има твърде кратък хоризонт за сериозни мерки Димитър Манолов: Временният кабинет има твърде кратък хоризонт за сериозни мерки
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

30 млн. евро ще струват на държавата компенсациите заради високите цени на горивата
30 млн. евро ще струват на държавата компенсациите заради високите...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Малена Замфирова претърпя втора операция Малена Замфирова претърпя втора операция
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
30 000 служители в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспрот в общините ще получат 5% увеличение на заплатите 30 000 служители в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспрот в общините ще получат 5% увеличение на заплатите
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
"Пак бих ги дал": Терзиев призна, че е дарил 251 000 лв....
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
На първо четене: Затвор до 15 години за посегателство на дете до...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Румъния и Украйна се разбраха за сътрудничество в енергетиката и...
Чете се за: 00:52 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ