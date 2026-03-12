ЕК ще реагира остро срещу нови мита на САЩ

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Европейската комисия заяви, че Европейският съюз ще реагира решително при всяко нарушение на ключовото тарифно споразумение със Съединените щати, след като администрацията на президента Доналд Тръмп обяви нови търговски разследвания с намерение за налагане на нови мита. Говорителят на Европейската комисия Олоф Гил посочи, че Брюксел ще поиска допълнителни разяснения от Вашингтон.

Бъдещето на тарифното споразумение между ЕС и САЩ беше поставено под въпрос, след като Върховният съд на САЩ постанови през февруари, че Доналд Тръмп няма правомощия да налага мита по закон от 1977 г.

В отговор президентът въведе нови 10-процентни мита върху вносни стоки, но ЕС съобщи, че е получил уверения, че Вашингтон ще спази постигнатото споразумение.

