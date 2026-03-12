БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ,...
Чете се за: 04:25 мин.
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Слабо захлаждане през почивните дни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да духа слаб, в Източна България - умерен вятър от изток-североизток.

Максималните температури днес ще бъдат между 13° и 18°, по Черноморието - между 9° и 13°, в София – около 15°.

През нощта ще бъде предимно ясно. Ще бъде почти тихо и на места в равнините и низините ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Минималните температури ще бъдат между минус 4° и 2°, в София – около минус 1°, на морския бряг – от минус 1° по най-северното до 5° по южното крайбрежие.

Утре ще бъде предимно слънчево. На места в равнинната част от страната ще е мъгливо или с ниска облачност, но в следобедните часове в повечето райони мъглите ще се разсеят, а облачността ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, по-ниски по Черноморието – между 8° и 12°, в София – около 14°.

По Черноморието преди обяд ще бъде почти тихо и на места ще има мъгла или ниска слоеста облачност. След обяд ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток и мъглите ще се разсеят, а облачността ще се разкъса. Максималните температури ще бъдат между 8° и 12°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде слънчево, в следобедните часове с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

През почивните дни ще бъде предимно слънчево. Значителна ниска облачност и мъгли ще има сутрин в Източна България, по поречието на Дунав, както и на места в низините и котловините. Вятърът ще остане от изток-североизток – предимно слаб. Минималните температури ще бъдат близки до нулата, а максималните – предимно между 10° и 15°.

В началото на следващата седмица ще има временни увеличения на облачността над югозападните планински райони, но само на изолирани места там ще превали дъжд. В нощните часове и до обяд условията за ниска облачност или мъгла в източните райони се запазват. Минималните температури ще са между минус 3° и 2°, а максималните – предимно между 12° и 17°.

#прогоноза за времето #Черноморие #планини #вятър #температури #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква през новата седмица
1
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква...
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият
2
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога...
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви
3
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от...
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим себе си и душите си
4
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим...
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
5
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
МВнР отново призова българските граждани да напуснат Ливан
6
МВнР отново призова българските граждани да напуснат Ливан

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
3
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
6
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари

Още от: Времето

Повече слънчеви часове през следващите дни
Повече слънчеви часове през следващите дни
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква през новата седмица Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква през новата седмица
11877
Чете се за: 02:22 мин.
Слънчево време до края на седимцата Слънчево време до края на седимцата
Чете се за: 02:07 мин.
Слънчево време през следващите дни, на места със сутрешни мъгли Слънчево време през следващите дни, на места със сутрешни мъгли
Чете се за: 02:37 мин.
Слънчево време с максимални температури между 8 и 18 градуса Слънчево време с максимални температури между 8 и 18 градуса
Чете се за: 02:40 мин.
Предимно слънчево време и леко понижение на температурите днес Предимно слънчево време и леко понижение на температурите днес
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в общините
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Малена Замфирова претърпя втора операция Малена Замфирова претърпя втора операция
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува петролни танкери в Ормузкия проток Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува петролни танкери в Ормузкия проток
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Заседание на СОС: Спор около прехвърляне на имоти от държавата на Столичната община Заседание на СОС: Спор около прехвърляне на имоти от държавата на Столичната община
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът разглежда промени в Наказателния кодекс
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
На първо четене: Затвор до 15 години за посегателство на дете до...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Депутатите с предложения за компенсации заради високите цени на...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Четири доживотни присъди по делото за атентата в московската зала...
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ