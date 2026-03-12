Повече слънчеви часове през следващите дни

Днес на повечето места в страната времето ще бъде слънчево. Минималните температури ще бъдат между минус 4° и 2°, по-високи Черноморието – между 2° и 6°. До обяд в източните райони видимостта ще се подобри, а ниската облачност временно ще намалее. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 13° и 18°, в София – около 15°.

По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. След обяд видимостта ще се подобри и облачността ще намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 9° и 13°. Температурата на морската вода е 6° - 8°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Над източните дялове на Стара планина, Странджа и Сакар преди обяд ще има значителна ниска облачност и на места видимостта ще е намалена. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.

До края на тази и в началото на следващата седмица ще бъде предимно слънчево. Значителна ниска облачност, на места и намалена видимост ще има сутрин в Източна България, а условия за краткотрайни сутрешни мъгли ще има и по поречието на Дунав, както и на места в низините и котловините. Вятърът в приземния слой ще е най-често от изток-североизток – слаб, в източните райони до умерен.

Минималните температури в повечето райони ще бъдат близки до нулата, а максималните – в петък между 13° и 18°, през следващите дни слабо ще се понижат. По-ниски ще останат през целия период в крайните източни райони – между 8° и 12°.