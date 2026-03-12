БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Само 36% от населението на България използва електронни административни услуги

Само 36% от населението на България използва електронни административни услуги, сочат данните на Евростат.

През 2025 г. 71,9% от гражданите на ЕС на възраст между 16 и 74 години са използвали уебсайтове или приложения на публични органи, което е увеличение с 1,9 процентни пункта в сравнение с 2024 г. и с 4,3 процентни пункта в сравнение с 2022 г. Този процент в България е бил двойно-по-нисък.

Страните от ЕС с най-високо използване на услуги на електронно управление са Дания - 98%, Нидерландия - 96,2 на сто, Финландия - 96,1% и Швеция - 96,0 на сто.

На последни места са Румъния с дял от 24,1% и България - 36 на сто, показват данните на Евростат.

Малко над 44% от българите са ползвали електронни административни услуги, свързани с достъп до информация, касаеща социални помощи, със закони и с други форми на държавна подкрепа. Това представлява ръст от 0,2 процентни пункта спрямо 2024 г.

Около 41,3 на сто са търсели достъп до лична информация - ръст от около 1,3 процентни пункта спрямо 2024 г.

38,2 на сто от използващите електронни административни услуги са ги използвали, за да подадат онлайн своите данъчни декларации през 2025 година, което представлява ръст с около 3,2 процентни пункта спрямо 2024 г.

Едва около 6% са използвали електронните административни услуги за отправяне на друг вид искове или жалби. Това представлява ръст от приблизително 0,4 процентни пункта спрямо предходната 2024 година.

