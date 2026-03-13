БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Има ли опити за презапасяване с горива заради очакваното повишение на цените?

от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
У нас
Ежедневен ръст продължава да отбелязват цените на петролните продукти в базата, от които се снабдяват и бензиностанции, и земеделски производители. Наблюдава се и повишено търсене, казват дистрибутори, които се редят на опашки и чакат с часове да заредят цистерните и да доставят горива. Според представители на Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачите на горива, недостиг няма, но клиентите се опитват да се запасят по възможно най-добрия начин и на най-добрата цена.

И в Пловдив вече се забелязва увеличение на времето за зареждане на цистерните, което може да стигне до 2-3 часа, каза търговецът на горива Георги Паничарски. Паничарски допълни, че от вчера до днес цената на дизеловото гориво, което той зарежда, се е увеличило с 2-3 цента. Това се отразява и на цената, на която се продава горивото и на крайните клиенти, на които се обяснява, че ситуацията на пазара е динамична.

Георги Паничарски, търговец на горива: "Моето мнение е, че в краткосрочен план, ако и другите цени се задържат на тези стойности, ще се повишат на колонка цените порядъка на 5-10 цента, защото колегите, които са заредили на старите цени, за момента изчерпват тези количества и при следващата зарядка на новите цени неминуемо ще трябва да калкулират повишението в крайната цена. Тоест, евентуално ако същите маржове се запазват между едрова и дребна цена, трябва да видим цени около 1,61 на дизела, говоря, може и по-високо, в зависимост от обекта."

По повод опитите и на земеделските производители да се запасят с горива, Паничарски обясни, че в зависимост от земеделския стопанин и вместимостта на съдовете, които притежава, става дума за гориво за не повече от 2-3 седмици, защото се изискват складови наличности.

Вижте още в прякото включване на Мариела Хубинова

#търговец на горива #презапасяване #цени на горивата #Пловдив

