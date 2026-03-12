БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гарантирането на свободния вот на уязвимите групи на изборите е приоритет за служебния министър на труда Хасан Адемов

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
служебният министър труда социалната политика хасан адемов
Приоритет за служебния министър на труда и социалната политика Хасан Адемов е гарантирането на свободния вот на всички уязвими групи на предстоящите избори и недопускането на влияние върху тях през социалните услуги. Днес той се срещна с живеещите в Дома за стари хора "Света Петка" в Благоевград.

По време на посещението си разговаря с възрастните хора, както и с ръководството и работещите в дома, за да провери дали има условия за контролиран вот. Подчерта, че посещенията му не са атака срещу социалните услуги, а средство да спре порочната практика, която се е наблюдавала през годините.

"Всички тези домове могат да бъдат подвластни на контролиран вот. Не казвам, че го правят, казвам, че могат да бъдат подвластни. Например при представяне на услугата "топъл обяд", "асистентска подкрепа", при раздаването на хранителните пакети по линия на европейската солидарност е възможно да има интервинирани. Ние искаме да предупредим, да превантираме всички структури на Министерството на труда и социалната политика, че ще проявим нулева толерантност ако имаме информация и доказателства за такива тип практики", заяви Хасан Адемов.

Социалният министър допълни, че за никого не е тайна, че социалните услуги се използват за вид политически натиск и вече има сигнали до министерството за опити за контролиран вот, включително и в благоевградска област. Не пожела да коментира обаче коя е общината.

"Става въпрос за това, че регионален директор на Дирекция "Социално подпомагане" привиква хората, които са по чл. 9 от Правилника за приложение на Закона за социално подпомагане – социално слаби, има и други, които са лични асистенти, домашни помощници, и се дават съвети по какъв начин да се гласува и след това се участва в предизборно събрание за номиниране на кандидат депутатски листи. За държавен служител това е недопустимо", каза служебният министър.

Той обясни, че лесно може да бъде установено наличието на контролират вот в социалните услуги, например ако всички хора са гласували само за една единствена политическа партия.

Адемов подчерта, че предстоят и изненадващи проверки в социалните услуги, за да се осигури честен и справедлив вот на всички уязвими групи.

# Благоевград #дом за стари хора #хасан адемов

