МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ,...
Чете се за: 04:25 мин.
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

Девет лешояда са загинали вследствие на отравянето край Котел през януари

Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Снимка: Фонд за дивата флора и фауна
Снимка: Фонд за дивата флора и фауна
Седем черни и два белоглави лешояда са загинали вследствие на отравянето в района на село Тича, край Котел, през януари т.г., съобщават от "Фонд за дивата флора и фауна" във фейсбук.

Според експертите седемте загинали черни лешояда вероятно представляват окончателния брой жертви от този вид, тъй като всички останали известни индивиди в района – както маркирани със сателитни предаватели, така и немаркирани – са установени живи чрез преки наблюдения. Възможно е обаче да има още загинали белоглави лешояди, особено сред птиците без предаватели.

Тази година загнездилите двойки черни лешояди край Котел са четири, при шест до седем през миналата година. През 2025 г. местната популация е отгледала три малки, но през същата година са загубени осем птици – седем вследствие на отравяне и една застреляна.

От природозащитната организация посочват, че проблемът с използването на отровни примамки вероятно няма да бъде напълно елиминиран. Затова се прилага стратегия, която съчетава ограничаване на заплахите с увеличаване на числеността на популацията. По-голямата численост на популацията улеснява намирането на храна и партньор и повишава способността ѝ да компенсира загуби, посочват експертите.

Сред планираните мерки са засилване на дейностите срещу отравянията чрез използване на сателитни предаватели, по-бързо откриване и премахване на отровни примамки и по-активно правоприлагане със съдействието на полицията и прокуратурата. Предвиждат се още образователни кампании и работа с фермери и животновъди, както и подпомагащи дейности като подхранване, защита на гнездата и мониторинг.

