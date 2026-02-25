Отравяне с антифриз е най-вероятната причина за смъртта на лешоядите в Котленско

Най-вероятно отравяне с антфриз е причината за смъртта на седемте лешояди в Котленския балкан в началото на тази година. Това сочат направените изследвания и във Ветеринарно-медицинския факултет към Тракийския университет в Стара Загора, обявиха от екологичната неправителствена организация „Зелени Балкани“. Все още се изчакват резултатите от Националната криминалистична лаборатория и от лабораторията в Испания. От испанската лаборатория също се очаква да бъде обявено с какво вещество са отровени лешоядите. Окончателната информация от там ще дойде вероятно в средата на месец март, докато от българската лаборатория това няма да стане толкова скоро.

Ивелин Иванов - „Зелени Балкани“, ръководител на проекта за завръщане на лешоядите е дивата природа: "Паралелно с това обаче Ветеринарно-медицинският факултет към Тракийския университет направи хистологичен анализ и проучвания, които показват, че птиците са умрели от бъбречна недостатъчност. Откриват оксалати и други вещества, от което заключението е, че най-вероятно птиците са отровени с антифриз. Това са към момента новите обстоятелства. Предадени са на разследващите полицаи и от тук нататък на ход са те и съответно прокуратурата."